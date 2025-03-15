Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJULIA15 марта 2025Все своевременно и честно организовано, хорошие подрядчики, все по программе выполнено и даже больше.
- ЮЮлия15 февраля 2025Большое спасибо гиду Сани, за интересные экскурсии по дороге из Агры в Джайпур, а также Мосхину за помощь в организационных вопросах.
Отдельное спасибо водителю.
Очень рекомендую.
- ННикита11 января 2025Мохсин прекрасный гид и рассказчик. Очень интересная экскурсия по Агре, ТаджМахалу. Мохсин организовал нам прекрасный трансфер из Джайпура. Водитель Хари
