Необычные экскурсии по Джайпуру

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Джайпуре на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120 за всё до 2 чел.
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Великолепный Джайпур
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Агеева
    17 ноября 2025
    Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
    Вчера были на экскурсии по Джайпуру с нашим гидом Джаем – это было восхитительно!
    Город потрясающий сам по себе, но именно
    благодаря Джаю он открылся нам по-настоящему.
    Он очень милый, внимательный и отзывчивый, интересно рассказывает, отлично говорит и по-русски, и по-английски. На все вопросы отвечал подробно, помогал с фотографиями, советами и любыми мелочами.
    Очень рада, что выбрала именно его среди других вариантов. Мне настолько понравилось, что свою маму отправлю в Джайпур только с этим гидом.
    Организация тура была на высшем уровне, чёткий маршрут, никакой суеты, везде всё вовремя. Отдельное спасибо водителю, очень аккуратное вождение и комфортная машина, весь день чувствовали себя в безопасности и удобстве.
    Остались в полном восторге и от Джайпура, и от экскурсии. Однозначно рекомендуем Джая всем, кто хочет по-настоящему полюбить этот город! 💛

  • J
    JULIA
    15 марта 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Все своевременно и честно организовано, хорошие подрядчики, все по программе выполнено и даже больше.
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Большое спасибо гиду Сани, за интересные экскурсии по дороге из Агры в Джайпур, а также Мосхину за помощь в организационных вопросах.
    Отдельное спасибо водителю.
    Очень рекомендую.
  • Н
    Никита
    11 января 2025
    Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
    Мохсин прекрасный гид и рассказчик. Очень интересная экскурсия по Агре, ТаджМахалу. Мохсин организовал нам прекрасный трансфер из Джайпура. Водитель Хари
    заслуживает отдельной похвалы. Очень внимательный и услужливый, прекрасно водит машину в этом супер тяжёлом потоке авто, мотоциклов, людей и коров. Мы очень довольны именно поездкой в Агру.

Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джайпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
  2. Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
  3. Великолепный Джайпур
Какие места ещё посмотреть в Джайпуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в декабре 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 285. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
