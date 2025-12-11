Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Гоа на русском языке, цены от $142, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Родовые поместья известных семей Гоа Осмотреть интерьеры старинных домов, услышать об их владельцах и ощутить дух португальской эпохи $200 за человека Пешая 2 часа 10% 7 отзывов Фотопрогулка до 5 чел. Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото Начало: В центре Панаджи $142 $157 за человека Пешая 3.5 часа 10% 11 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта Через уличное искусство понять, что волнует штат, заглянуть в бары и погулять по городу после заката Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи $142 $157 за человека На машине 2.5 часа Фотопрогулка до 2 чел. Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия Начало: У вашего отеля $200 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Гоа

