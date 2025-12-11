Индивидуальная
до 6 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
Осмотреть интерьеры старинных домов, услышать об их владельцах и ощутить дух португальской эпохи
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$200 за человека
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$142
$157 за человека
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Через уличное искусство понять, что волнует штат, заглянуть в бары и погулять по городу после заката
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
$142
$157 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
