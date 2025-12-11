Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Гоа

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Гоа на русском языке, цены от $142, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Родовые поместья известных семей Гоа
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Осмотреть интерьеры старинных домов, услышать об их владельцах и ощутить дух португальской эпохи
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$200 за человека
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Пешая
2 часа
-
10%
7 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$142$157 за человека
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Пешая
3.5 часа
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Через уличное искусство понять, что волнует штат, заглянуть в бары и погулять по городу после заката
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
$142$157 за человека
Рассвет на память
На машине
2.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

