Романтические экскурсии по Гоа

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Гоа на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дария
    24 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
    читать дальше

    на связи. Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы. Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне. Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!! Алексею успехов и процветания в профессии!!!

  • О
    Ольга
    8 февраля 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
    читать дальше

    легкой и интересной манере. В непринуждённой беседе ответил на все интересующие вопросы. Время пролетело незаметно и захотелось вернуться на ГОА и снова съездить на новую экскурсию с таким замечательным гидом!

    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию
  • А
    Антонина
    8 января 2024
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, иПрекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
  2. Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
  3. Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
  4. Рассвет на память
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Романтические», 4 ⭐ отзыва, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам