1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия! Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
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