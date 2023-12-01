Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах

Индивидуальная экскурсия в Гоа

Провести день и ночь в уютном коттедже в окружении дикой природы и встретить закат на вершине

Подарите себе релакс в комфортном горном коттедже! Вас ждёт неограниченный доступ к бассейну, у которого нет краёв, и удобным шезлонгам.

Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах

Описание

Что вас ожидает

  • Панорамный инфинити-бассейн без краёв. Вы насладитесь отдыхом, загорая на шезлонге и купаясь в бассейне с красивейшим видом на горы и водопад.
  • Прогулка с проводником на самую высокую точку и встреча заката с панорамным видом на горы
  • Мехенди — роспись хной. Украсьте свою руку традиционной индийской татуировкой!
  • Урок гончарного искусства. Вы сделаете глиняную вазу своими руками, а опытный мастер поможет вам на каждом этапе.
  • Утренняя прогулка с проводником через джунгли к водопаду — 40 минут в одну сторону. По дороге вы увидите уникальные растения и редких птиц, а возле водопада сделаете атмосферные фото.
  • Вечерня шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе

Программа с таймингом

День 1

10:00 — трансфер из вашего отеля
12:00 — заселение в коттедж
13:00 — обед
14:00 — прогулка к водопаду через джунгли с проводником
16:00 — роспись рук хной мехенди
18:00 — прогулка в горы и встреча заката
19:00 — ужин
20:00 — народные танцы или просмотр индийского фильма о дикой природе на большом экране (программы чередуются через день)

День 2

07:00 — прогулка с проводником по джунглям для любителей послушать птиц
10:00 — завтрак
11:00 — мастер-класс по гончарному мастерству
12:00–14:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, проживание, питание
  • Дополнительные расходы (по необходимости): доплата за третьего человека в коттедж — $50 с предоставлением спального места. Размещение одного ребёнка до 10 лет без предоставления спального места — бесплатно.
  • Трансфер возможен с пляжей Южного Гоа. Детали уточняйте в переписке.
  • С вами не будет русскоговорящего гида, но персонал комплекса говорит на английском языке и доступно объясняет все организационные моменты

Виды коттеджей

  • Коттедж с видом на джунгли — $220
  • Коттедж с видом на горы и долину — $240
  • Коттедж с видом на горы и личным бассейном — $280
  • Семейный коттедж на 4 человек с видом на горы и долину с двумя спальнями — $360

Пожалуйста, возьмите с собой

  • Вещи для ночёвки
  • Купальные принадлежности
  • Тёплую одежду — вечером бывает прохладно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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