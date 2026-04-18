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Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах

Провести день и ночь в уютном коттедже в окружении дикой природы и встретить закат на вершине
Подарите себе релакс в комфортном горном коттедже! Вас ждёт неограниченный доступ к бассейну, у которого нет краёв, и удобным шезлонгам.

Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
4.4
8 отзывов
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах

Описание экскурсии

  • Панорамный инфинити-бассейн без краёв. Вы насладитесь отдыхом, загорая на шезлонге и купаясь в бассейне с красивейшим видом на горы и водопад.
  • Прогулка с проводником на самую высокую точку и встреча заката с панорамным видом на горы
  • Мехенди — роспись хной. Украсьте свою руку традиционной индийской татуировкой!
  • Урок гончарного искусства. Вы сделаете глиняную вазу своими руками, а опытный мастер поможет вам на каждом этапе.
  • Утренняя прогулка с проводником через джунгли к водопаду — 40 минут в одну сторону. По дороге вы увидите уникальные растения и редких птиц, а возле водопада сделаете атмосферные фото.
  • Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе

Программа с таймингом

День 1

10:00 — трансфер из вашего отеля
12:00 — заселение в коттедж
13:00 — обед
15:00 — роспись рук хной мехенди
17:00 — прогулка в горы и встреча заката
19:00 — ужин
20:00 — народные танцы или просмотр индийского фильма о дикой природе на большом экране (программы чередуются через день)

День 2

07:00 — прогулка к водопаду через джунгли с проводником
10:00 — завтрак
11:00 — мастер-класс по гончарному мастерству
12:00–14:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

После внесения предоплаты на Трипстере необходимо перевести оставшуюся сумму гиду для бронирования коттеджа — минимум за две недели. Эта часть платежа является невозвратной.

  • В стоимость включено: трансфер, проживание, питание
  • Дополнительные расходы (по необходимости): доплата за третьего человека в коттедж — $50 с предоставлением спального места. Размещение одного ребёнка до 10 лет без предоставления спального места — бесплатно
  • Трансфер возможен с пляжей Южного Гоа. Детали уточняйте в переписке
  • С вами не будет русскоговорящего гида, но персонал комплекса говорит на английском языке и доступно объясняет все организационные моменты

Виды коттеджей

  • Коттедж с видом на джунгли — $220
  • Коттедж с видом на горы и долину — $240
  • Коттедж с видом на горы и личным бассейном — $280
  • Семейный коттедж на 4 человек с видом на горы и долину с двумя спальнями — $360

Пожалуйста, возьмите с собой

  • Вещи для ночёвки
  • Купальные принадлежности
  • Тёплую одежду — вечером бывает прохладно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1717 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Бугашев
Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились и интересная и насыщенная программа на территории, вкусные и разнообразные обеды/ужины и завтраки!
И, конечно же, нахождение на природе, сон под пение птиц!
Если хотите максимально абстрагироваться от массовых пляжей - это то, что точно нужно!
Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились
Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились
Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились
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Е
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Сперва место произвело неоднозначное впечатление, смущали достаточно плохая шумоизоляция в домиках, отсутствие мобильной связи на территории, вайфай только у бассейна и ресепшена. Но потом
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я прониклась к этому месту и влюбилась в него. Персонал такой внимательный и добрый, все делают с душей. Ходила на экскурсии - закат на высокой точке, подъем к водопаду, гончарное дело, роспись хной, птицы утром. Нужно приготовиться и взять удобную закрытую обувь (кроссовки) для хождения по горам, специальной подготовки не требуется, но будьте готовы к хорошему кардио, если со спортом не дружите - по поводу водопада подумайте, тк в 1 сторону идти 1 час по разным уклонам. В кроссовках вообще будет удобнее ходить везде, тк камни, уклоны, просто тупо не удобно в сланцах или сандалях.
Гончарное дело тоже рекомендую хотя бы попробовать, процесс очень медитативный и увлекательный, можно даже забрать с собой изделие, если дождетесь пока высохнет Питание не сильно разнообразное, но все очень вкусное, свежее. Можно попросить no spicy food, вам отдельно приготовят не острое Номер брала по рекомендации Александра без бассейна, и правильно сделала. Вода в нем очень холодная, лучше брать с видом на долины и водопады А вообще территория очень красивая, тихая, много живностей, птицы поют, обезьянки живут на территории, в общем полная гармония и единение с природой Замечательное место для перезагрузки и спокойствия. И желательно на 2 ночи минимум, чтобы успеть посетить больше экскурсий Рекомендую 👍🏻

Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).+2
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
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Д
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и мы ждали эффекта вау и он случился. Локация ооооочень красивая. Природа шикарная, ощущаешь прямо
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слияния с дикой природой. Водопад очень красивый (но обязательно берите кроссовки). Закат это прямо вааау!!!!
Вид из номера шикарный, а вечерняя программа с индийскими танцами дало полное ощущение индийских традиций. В общем камерой не передать, езжайте смотреть глазками

Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и+2
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и
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А
все организованно профессионально, соответствует программе. интересно, разнообразно, познавательно, атмосферно. рекомендую.
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Ю
Очень понравилось. Все как в описании
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Александр
Обед оказался несъедобным, завтрак и ужин более менее.
Нет бутилированной воды, только вода из колодца.
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