Подарите себе релакс в комфортном горном коттедже! Вас ждёт неограниченный доступ к бассейну, у которого нет краёв, и удобным шезлонгам. Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорамный инфинити-бассейн без краёв. Вы насладитесь отдыхом, загорая на шезлонге и купаясь в бассейне с красивейшим видом на горы и водопад.

Прогулка с проводником на самую высокую точку и встреча заката с панорамным видом на горы

Мехенди — роспись хной. Украсьте свою руку традиционной индийской татуировкой!

Урок гончарного искусства. Вы сделаете глиняную вазу своими руками, а опытный мастер поможет вам на каждом этапе.

Утренняя прогулка с проводником через джунгли к водопаду — 40 минут в одну сторону. По дороге вы увидите уникальные растения и редких птиц, а возле водопада сделаете атмосферные фото.

Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе

Программа с таймингом

День 1

10:00 — трансфер из вашего отеля

12:00 — заселение в коттедж

13:00 — обед

15:00 — роспись рук хной мехенди

17:00 — прогулка в горы и встреча заката

19:00 — ужин

20:00 — народные танцы или просмотр индийского фильма о дикой природе на большом экране (программы чередуются через день)

День 2

07:00 — прогулка к водопаду через джунгли с проводником

10:00 — завтрак

11:00 — мастер-класс по гончарному мастерству

12:00–14:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

После внесения предоплаты на Трипстере необходимо перевести оставшуюся сумму гиду для бронирования коттеджа — минимум за две недели. Эта часть платежа является невозвратной.

В стоимость включено: трансфер, проживание, питание

Дополнительные расходы (по необходимости): доплата за третьего человека в коттедж — $50 с предоставлением спального места. Размещение одного ребёнка до 10 лет без предоставления спального места — бесплатно

Трансфер возможен с пляжей Южного Гоа. Детали уточняйте в переписке

С вами не будет русскоговорящего гида, но персонал комплекса говорит на английском языке и доступно объясняет все организационные моменты

Виды коттеджей

Коттедж с видом на джунгли — $220

Коттедж с видом на горы и долину — $240

Коттедж с видом на горы и личным бассейном — $280

Семейный коттедж на 4 человек с видом на горы и долину с двумя спальнями — $360

Пожалуйста, возьмите с собой