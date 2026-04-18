Подарите себе релакс в комфортном горном коттедже! Вас ждёт неограниченный доступ к бассейну, у которого нет краёв, и удобным шезлонгам.
Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
Описание экскурсии
- Панорамный инфинити-бассейн без краёв. Вы насладитесь отдыхом, загорая на шезлонге и купаясь в бассейне с красивейшим видом на горы и водопад.
- Прогулка с проводником на самую высокую точку и встреча заката с панорамным видом на горы
- Мехенди — роспись хной. Украсьте свою руку традиционной индийской татуировкой!
- Урок гончарного искусства. Вы сделаете глиняную вазу своими руками, а опытный мастер поможет вам на каждом этапе.
- Утренняя прогулка с проводником через джунгли к водопаду — 40 минут в одну сторону. По дороге вы увидите уникальные растения и редких птиц, а возле водопада сделаете атмосферные фото.
- Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе
Программа с таймингом
День 1
10:00 — трансфер из вашего отеля
12:00 — заселение в коттедж
13:00 — обед
15:00 — роспись рук хной мехенди
17:00 — прогулка в горы и встреча заката
19:00 — ужин
20:00 — народные танцы или просмотр индийского фильма о дикой природе на большом экране (программы чередуются через день)
День 2
07:00 — прогулка к водопаду через джунгли с проводником
10:00 — завтрак
11:00 — мастер-класс по гончарному мастерству
12:00–14:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
После внесения предоплаты на Трипстере необходимо перевести оставшуюся сумму гиду для бронирования коттеджа — минимум за две недели. Эта часть платежа является невозвратной.
- В стоимость включено: трансфер, проживание, питание
- Дополнительные расходы (по необходимости): доплата за третьего человека в коттедж — $50 с предоставлением спального места. Размещение одного ребёнка до 10 лет без предоставления спального места — бесплатно
- Трансфер возможен с пляжей Южного Гоа. Детали уточняйте в переписке
- С вами не будет русскоговорящего гида, но персонал комплекса говорит на английском языке и доступно объясняет все организационные моменты
Виды коттеджей
- Коттедж с видом на джунгли — $220
- Коттедж с видом на горы и долину — $240
- Коттедж с видом на горы и личным бассейном — $280
- Семейный коттедж на 4 человек с видом на горы и долину с двумя спальнями — $360
Пожалуйста, возьмите с собой
- Вещи для ночёвки
- Купальные принадлежности
- Тёплую одежду — вечером бывает прохладно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1717 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились и интересная и насыщенная программа на территории, вкусные и разнообразные обеды/ужины и завтраки!
И, конечно же, нахождение на природе, сон под пение птиц!
Если хотите максимально абстрагироваться от массовых пляжей - это то, что точно нужно!
И, конечно же, нахождение на природе, сон под пение птиц!
Если хотите максимально абстрагироваться от массовых пляжей - это то, что точно нужно!
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Е
Отдыхала 2 ночи в эко коттедже (25-27.12.25).
Сперва место произвело неоднозначное впечатление, смущали достаточно плохая шумоизоляция в домиках, отсутствие мобильной связи на территории, вайфай только у бассейна и ресепшена. Но потом
Сперва место произвело неоднозначное впечатление, смущали достаточно плохая шумоизоляция в домиках, отсутствие мобильной связи на территории, вайфай только у бассейна и ресепшена. Но потом
+2
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Д
Очень ждали этой экскурсии, доверились Александру с выбором номера, обещал, что сделает так, чтобы понравилось и мы ждали эффекта вау и он случился. Локация ооооочень красивая. Природа шикарная, ощущаешь прямо
+2
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А
все организованно профессионально, соответствует программе. интересно, разнообразно, познавательно, атмосферно. рекомендую.
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Ю
Очень понравилось. Все как в описании
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Обед оказался несъедобным, завтрак и ужин более менее.
Нет бутилированной воды, только вода из колодца.
Нет бутилированной воды, только вода из колодца.
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