Провести день и ночь в уютном коттедже в окружении дикой природы и встретить закат на вершине
Подарите себе релакс в комфортном горном коттедже! Вас ждёт неограниченный доступ к бассейну, у которого нет краёв, и удобным шезлонгам.
Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
Вы погуляете по джунглям с проводником, насладитесь нетронутой природой Гоа и оцените невероятные панорамы гор и водопады. Попробуете себя в роли гончарных мастеров и отдохнёте на вечернем шоу с танцами или фильмами.
Описание
Что вас ожидает
- Панорамный инфинити-бассейн без краёв. Вы насладитесь отдыхом, загорая на шезлонге и купаясь в бассейне с красивейшим видом на горы и водопад.
- Прогулка с проводником на самую высокую точку и встреча заката с панорамным видом на горы
- Мехенди — роспись хной. Украсьте свою руку традиционной индийской татуировкой!
- Урок гончарного искусства. Вы сделаете глиняную вазу своими руками, а опытный мастер поможет вам на каждом этапе.
- Утренняя прогулка с проводником через джунгли к водопаду — 40 минут в одну сторону. По дороге вы увидите уникальные растения и редких птиц, а возле водопада сделаете атмосферные фото.
- Вечерня шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе
Программа с таймингом
День 1
10:00 — трансфер из вашего отеля
12:00 — заселение в коттедж
13:00 — обед
14:00 — прогулка к водопаду через джунгли с проводником
16:00 — роспись рук хной мехенди
18:00 — прогулка в горы и встреча заката
19:00 — ужин
20:00 — народные танцы или просмотр индийского фильма о дикой природе на большом экране (программы чередуются через день)
День 2
07:00 — прогулка с проводником по джунглям для любителей послушать птиц
10:00 — завтрак
11:00 — мастер-класс по гончарному мастерству
12:00–14:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, проживание, питание
- Дополнительные расходы (по необходимости): доплата за третьего человека в коттедж — $50 с предоставлением спального места. Размещение одного ребёнка до 10 лет без предоставления спального места — бесплатно.
- Трансфер возможен с пляжей Южного Гоа. Детали уточняйте в переписке.
- С вами не будет русскоговорящего гида, но персонал комплекса говорит на английском языке и доступно объясняет все организационные моменты
Виды коттеджей
- Коттедж с видом на джунгли — $220
- Коттедж с видом на горы и долину — $240
- Коттедж с видом на горы и личным бассейном — $280
- Семейный коттедж на 4 человек с видом на горы и долину с двумя спальнями — $360
Пожалуйста, возьмите с собой
- Вещи для ночёвки
- Купальные принадлежности
- Тёплую одежду — вечером бывает прохладно
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
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