Гоа — это не застывшая история, а непрерывный диалог португальского наследия и современных художественных течений. Этот маршрут — возможность услышать, как разные эпохи и голоса говорят об одном: о свободе, идентичности и переплетении культур. Мы не будем читать учебники — а увидим, как прошлое оживает в холстах, инсталляциях и на каменных стенах.

Описание экскурсии

10:00 — музей Гоа: мечта, ставшая реальностью

Мы начнём в одном из главных центров современного искусства Индии. Его история не менее удивительна, чем экспонаты: основатель, успешный врач Субодх Керкар, оставил практику, чтобы построить музей в промышленной зоне. Многие считали это безумием. Сегодня его мечта — это просторные залы, где инсталляции и картины говорят с вами на языке метафор. Вы увидите, как художники переосмысливают наследие штата, делая сложные темы культурного диалога близкими и осязаемыми.

12:30 — Форт Рейс Магос: от пушки до карикатуры

Далее отправляемся к старейшей португальской крепости на берегу реки Мандови. Поднимемся на её бастионы — отсюда открывается панорамный вид на столицу Панаджи и устье реки. Вы почувствуете её стратегическую мощь и узнаете о ключевых осадах. А после увидите её вторую жизнь: в казематах, где когда-то содержались узники, теперь разместились музей освободительного движения и галерея работ знаменитого карикатуриста Марио Миранды. Это яркий пример того, как место памяти становится местом диалога.

Опционально: прогулка по территории бывшей тюрьмы и посещение интерактивного музея, посвящённого борьбе гоанцев за свободу.

14:00 — исторический обед

Кульминацией дня станет посещение ресторана на территории легендарного форта Агуада. Акценты меню — локальные фермерские продукты и современные интерпретации гоанских блюд. Вы насладитесь изысканной гастрономией, любуясь безмятежным видом на реку Мандови — главную водную артерию и свидетельницу всей истории Гоа.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле на 1–5 человек с кондиционером и водителем, вода в машине

На месте потребуется оплатить входные билеты в музей и форт — $5 с чел.

В стоимость не входят: музей-тюрьма ($7), обед (от $20), личные расходы, перекусы, сувениры и чаевые

С вами поедет один из гидов нашей команды

Доступность маршрута

Поездка предполагает активную пешую прогулку, включая подъём и спуск по крутым каменным ступеням форта. Поэтому экскурсия не рекомендуется гостям с ограниченной подвижностью, пожилым людям и семьям с маленькими детьми.