Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 ноября 2025Большое спасибо Марии и ее команде за прекрасно проведенный день. Наш гид Алексей расположил к себе с первой минуты. Казалось,
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Посетили экскурсию с гидом Алексеем, остались довольны содержанием экскурсии и видами. Целый день был дождь, но это не помешало нам сделать красивые фото) Алексей очень образованный, знает много об Индии и Гоа.
- ААнна3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, все доступно, просто и интересно, что было немаловажно, так как мы ехали с детьми.
- ДДмитрий26 апреля 2025Гид Алена, хорошо знает материал, умеет заинтересовать. Все время занимает рассказами и историей, все по делу.
Не жалко потраченного времени и денег, рекомендую.
- ААня26 апреля 2025Для въедливых туристов мало последлвательности, но для просто не заморачивающихся- хорошая возможность посмотреть вокруг!
Экскурсовод был очень подкован!
- ГГалина7 февраля 2025Нашим гидом был Алексей. Человек потрясающей эрудированности, наполненный просто энциклопедическими знаниями и вместе с тем максимально практичный.
Он глубоко, но на
- ЕЕкатерина11 января 2025Нам все понравилось! Замечательная экскурсия, будем рекомендовать друзьям, спасибо
Рассказ был увлекательным и маршрут простроен очень грамотно
- ЮЮлия9 января 2025Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом Натальей, услышали очень много
- ЕЕкатерира27 декабря 2024Добрый день!
Выбрали экскурсию, чтобы с комфортом прокатиться и познакомиться с Гоа. Экскурсовод Алексей очень интересный рассказчик. Экскурсия прошла в формате
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
- ЕЕлена28 февраля 2024Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
