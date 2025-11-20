Мои заказы

Форт Рейс Магос – экскурсии в Гоа

Найдено 6 экскурсий в категории «Форт Рейс Магос» в Гоа на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Португальское наследие Гоа
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 ноября 2025
    Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
    Большое спасибо Марии и ее команде за прекрасно проведенный день. Наш гид Алексей расположил к себе с первой минуты. Казалось,
    читать дальше

    что это старый забытый друг, так легко и просто было с ним общаться. Он отвечал на кучу наших вопросов. Рассказывал с таким азартом и воодушевлением, что время пролетело не заметно. Мы поднялись в форт, от куда открывается красивый вид, посетили древний храм и даже прокатились на пароме. А португальские кварталы нужно один раз увидеть, чем восхвалять 100 раз в интернете.

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Посетили экскурсию с гидом Алексеем, остались довольны содержанием экскурсии и видами. Целый день был дождь, но это не помешало нам сделать красивые фото) Алексей очень образованный, знает много об Индии и Гоа.
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, все доступно, просто и интересно, что было немаловажно, так как мы ехали с детьми.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Гид Алена, хорошо знает материал, умеет заинтересовать. Все время занимает рассказами и историей, все по делу.
    Не жалко потраченного времени и денег, рекомендую.
  • А
    Аня
    26 апреля 2025
    Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
    Для въедливых туристов мало последлвательности, но для просто не заморачивающихся- хорошая возможность посмотреть вокруг!
    Экскурсовод был очень подкован!
  • Г
    Галина
    7 февраля 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Нашим гидом был Алексей. Человек потрясающей эрудированности, наполненный просто энциклопедическими знаниями и вместе с тем максимально практичный.
    Он глубоко, но на
    читать дальше

    понятном языке, погрузил нас в историю Гоа и всей Индии, а когда понадобилось — помог купить джинсы со скидкой)))
    Рекомендуем компанию, рекомендуем этого гида. Восторг! Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    11 января 2025
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Нам все понравилось! Замечательная экскурсия, будем рекомендовать друзьям, спасибо
    Рассказ был увлекательным и маршрут простроен очень грамотно
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
    Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом Натальей, услышали очень много
    читать дальше

    интересных историй про наследие Гоа. В конце прогулялись по моллу, можно купить что то спортивное для себя, поесть и нарисовать мехенди например) рекомендую👍🏻

  • Е
    Екатерира
    27 декабря 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Добрый день!
    Выбрали экскурсию, чтобы с комфортом прокатиться и познакомиться с Гоа. Экскурсовод Алексей очень интересный рассказчик. Экскурсия прошла в формате
    читать дальше

    живой беседы: узнали об истории, религии, порассуждали о философии. Остановки на передышки были очень своевременными.
    Экскурсия интересная, организаторы супер.
    До начала экскурсии были в активном контакте с Марией (ответила на многие вопросы).
    Благодарим!
    Рекомендуем данную экскурсию и организатора.

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
    читать дальше

    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места.

    Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
    Спасибо, мы остались очень довольны экскурсией. Анастасия прекрасный собеседник, яркий, образный, энергичный подход к общению. Все увидели, и даже успели
    читать дальше

    сделать необходимые покупки! Экскурсия вообщем то обзорная, прекрасная возможность представить португальскую эпоху на этих землях. Кофе в местной кафешке, переезд реки на пароме - кусочки местной жизни в компании с гидом, прекрасно владеющим русским языком, это создает настроение и желание вернуться, чтобы увидеть и узнать больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Форт Рейс Магос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Рукотворные сокровища Гоа
  2. Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
  3. Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
  4. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
  5. Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Форт Рейс Магос" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 350. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Форт Рейс Магос», 54 ⭐ отзыва, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль