Е Елена

Все прошло хорошо. Нас встретили, сопровождали на протяжении всей экскурсии и рассказали много интересных фактов об Индии и их культуре. Во всех локациях есть что посмотреть ☺️. Очень понравилось организация данной экскурсии. Спасибо.