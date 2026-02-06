Водная прогулка
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
От встречи с древними рептилиями до безмятежности райского побережья и величия индийской истории
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
5 мар в 08:30
$60 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Две столицы Гоа + форт Рейс Магос
Погрузиться в историю, португальское наследие и духовную жизнь индийского штата
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
5 мар в 08:00
7 мар в 08:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Искусство и наследие Гоа: музей, форт Рейс Магос и обед на берегу реки
Увидеть за парадными фасадами курорта глубокие и многослойные смыслы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
- ЕЕлена6 февраля 2026Все прошло хорошо. Нас встретили, сопровождали на протяжении всей экскурсии и рассказали много интересных фактов об Индии и их культуре. Во всех локациях есть что посмотреть ☺️. Очень понравилось организация данной экскурсии. Спасибо.
