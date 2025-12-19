Рыбалка в открытом море у берегов Гоа — идеальный вариант для любителей и тех, кто хочет попробовать себя в профессиональном троллинге. Трансфер, выход в море на оборудованной лодке, спиннинги, напитки и лёгкие закуски уже включены.
У вас будет возможность поймать кингфиш, морского окуня и другую рыбу, насладиться океанскими пейзажами и забрать улов с собой.
Описание водной прогулки
- Удобный трансфер от отеля и обратно.
- Инструктаж, профессиональные спиннинги и снасти — всё включено.
- Выезд в открытое море на моторной лодке, полностью оборудованной для троллинга.
- Рыбалка (3–4 ч) с остановками и сменой локаций в небольшой группе до 4 человек — комфортно и без суеты.
- Возможность поймать кингфиш, морского окуня и другую океанскую рыбу — и забрать улов с собой.
- Освежающие напитки (безалкогольные и алкогольные) и лёгкие закуски на борту.
- Живописные виды побережья Гоа и океана.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле от вашего отеля и обратно, спиннинги, снасти, напитки и закуски на борту.
- С вами будет капитан из нашей команды.
- Для гостей с пляжей южного Гоа трансфер обсуждается индивидуально.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 103 туристов
Живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
