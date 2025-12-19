Билеты
Охота на крабов - с ужином (всё включено)
Провести настоящий гоанский вечер - без шоу и спешки
Завтра в 14:00
21 дек в 14:00
$300 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
22 дек в 15:00
$35 за человека
Водная прогулка
Профессиональная рыбалка в Гоа (всё включено)
Троллинг, трофейный улов и пикник на борту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
21 дек в 05:00
$180 за всё до 4 чел.
