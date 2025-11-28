читать дальше

хотите ходить босиком в храме, берите с собой носочки; также берите с собой в храм мелкие купюры для подношений; а ещё оплату за экскурсию старыми долларами не принимают.

Теперь про экскурсию. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!

Гид Яна ооочень интересно всё рассказывала. Первой остановкой был индуистский храм на рассвете, где мы увидели ритуалы пробуждения богов и загадали желания. Затем мы поехали за джипами, где можно было перекусить. Лучше берите еду с собой, т. к. там дорого и сомнительно (2 вареных яйца и 2 чая нам обошлись в 300 рупий). Затем на джипах отправились в джунгли к водопаду. Кра-со-та. Далее был вкусный и сытный обед на плантации специй и небольшая экскурсия там же. Проводят по небольшой территории, где показывают как растут различные известные всем специи. Тут же можно купить орешки, масла, специи по приемлемым ценам. Лемонграсс кстати очень вкусный, завариваю с ним чай))

Последней частью экскурсии была мини прогулка по Old Goa, вот здесь, конечно, времени не хватило, хотелось побольше погулять и пофотографироваться, но было самое пекло и отставать от Яны, рассказывающей интересные истории, совсем не хотелось. Придется отдельно вернуться в это место)

Вернулись в отель примерно на закате.