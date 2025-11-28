Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
1 янв в 06:00
4 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 05:30
29 дек в 05:30
30 дек в 05:30
$45 за человека
Групповая
до 19 чел.
Весь Гоа за 1 день
Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом)
Начало: У вашего отеля
«Джип-сафари по джунглям — с ветром, запахом влажной зелени и ощущением настоящего приключения»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААфанасьева28 ноября 2025Поставила 4 звезды,так как были в начале сезона и водопад Дудхсагар был закрыт (из-за этого знакомство с обезьянками не состоялось и прокатится на джипах по джунглям не удалось
- ВВалерий22 ноября 2025Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна11 ноября 2025Tripster, как всегда и везде, на высоте. Всё замечательно! Дорога к водопаду на джипах по мокрой глине действительно экстремальна. Но водители- молодцы! Спасибо!
- ННаташа19 марта 2025В целом, все понравилось. Гид Яна – классная!
- ИИолана10 марта 2025В целом экскурсия познавательная. Гид Яна хорошо доносит информацию, на плантации специй девушка хоть и не очень хорошо говорит по-русски, но все было понятно и даже шутила. Понравилось за исключением организационных моментов.
- ДДмитрий24 февраля 2025В целом экскурсия понравилась с некоторыми нюансами. + организация доставки к водопаду и сам водопад. 1,5 часа достаточно чтобы насладиться
- ННаталья18 февраля 2025Для начала хочется предупредить: в джипах пыльно, я была в белой рубашке, которую так и не получается отстирать; если не
- ККаравайкина11 февраля 2025Отличная экскурсия! Александру отдельное спасибо, мы хотели попасть именно в группу Яны и он пошел нам на встречу. Яна прекрасный
- ППавел8 февраля 2025Маршрут интересный, особенно - водопад. Сад специй я бы не рекомендовал, если видели похожие в Тае или Шри-Ланке. Лучше в
- ННаталья6 февраля 2025Экскурсия очень интересная. Гид Яна замечательная. Очень много интересного рассказала. Ей отдельное спасибо. Дорога на водопад оказалась тяжелой. Водопад сам очень понравился. Спасибо Вам большое 😊
