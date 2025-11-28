Мои заказы

Покататься на джипах в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
1 янв в 06:00
4 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
11 часов
53 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 05:30
29 дек в 05:30
30 дек в 05:30
$45 за человека
Весь Гоа за 1 день
На автобусе
Джиппинг
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Весь Гоа за 1 день
Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом)
Начало: У вашего отеля
«Джип-сафари по джунглям — с ветром, запахом влажной зелени и ощущением настоящего приключения»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Афанасьева
    28 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Поставила 4 звезды,так как были в начале сезона и водопад Дудхсагар был закрыт (из-за этого знакомство с обезьянками не состоялось и прокатится на джипах по джунглям не удалось
  • В
    Валерий
    22 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Tripster, как всегда и везде, на высоте. Всё замечательно! Дорога к водопаду на джипах по мокрой глине действительно экстремальна. Но водители- молодцы! Спасибо!
  • Н
    Наташа
    19 марта 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    В целом, все понравилось. Гид Яна – классная!
  • И
    Иолана
    10 марта 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    В целом экскурсия познавательная. Гид Яна хорошо доносит информацию, на плантации специй девушка хоть и не очень хорошо говорит по-русски, но все было понятно и даже шутила. Понравилось за исключением организационных моментов.
  • Д
    Дмитрий
    24 февраля 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    В целом экскурсия понравилась с некоторыми нюансами. + организация доставки к водопаду и сам водопад. 1,5 часа достаточно чтобы насладиться
    читать дальше

    этим красочным уголком природы и ландшафта. Так же сад специй - интересный рассказ и прогулка по саду. Возможность купить специи и чай. Александр всегда был на связи.
    - долгий сбор группы. Накладки в поисках людей по отелям. Собор в старом Гоа так же был закрыт на какое то мероприятие когда мы приехали.
    Что касается Яны. Не впечатлились ее отношением к туристам. В тур автобусе было 3 свободных места рядом с водителем, и мы резонно думали что и гиду и ее вещам там места хватит, но Яна безапелляционно заявила, что это место за водителем ее. Просто безумное везение что после 2ух часов сбора группы мы нашли 2 места в конце автобуса рядом. (Место гида нужно обозначать сразу). В последнее время сталкивался с тем, что даже места туристов отмечали стикерами. Это позволяет сразу снять все недопонимания среди отдыхающих. Особенно когда все «одиночки» рассаживаются отдельно и парам потом сложно найти адекватные места.

  • Н
    Наталья
    18 февраля 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Для начала хочется предупредить: в джипах пыльно, я была в белой рубашке, которую так и не получается отстирать; если не
    читать дальше

    хотите ходить босиком в храме, берите с собой носочки; также берите с собой в храм мелкие купюры для подношений; а ещё оплату за экскурсию старыми долларами не принимают.
    Теперь про экскурсию. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
    Гид Яна ооочень интересно всё рассказывала. Первой остановкой был индуистский храм на рассвете, где мы увидели ритуалы пробуждения богов и загадали желания. Затем мы поехали за джипами, где можно было перекусить. Лучше берите еду с собой, т. к. там дорого и сомнительно (2 вареных яйца и 2 чая нам обошлись в 300 рупий). Затем на джипах отправились в джунгли к водопаду. Кра-со-та. Далее был вкусный и сытный обед на плантации специй и небольшая экскурсия там же. Проводят по небольшой территории, где показывают как растут различные известные всем специи. Тут же можно купить орешки, масла, специи по приемлемым ценам. Лемонграсс кстати очень вкусный, завариваю с ним чай))
    Последней частью экскурсии была мини прогулка по Old Goa, вот здесь, конечно, времени не хватило, хотелось побольше погулять и пофотографироваться, но было самое пекло и отставать от Яны, рассказывающей интересные истории, совсем не хотелось. Придется отдельно вернуться в это место)
    Вернулись в отель примерно на закате.

  • К
    Каравайкина
    11 февраля 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Александру отдельное спасибо, мы хотели попасть именно в группу Яны и он пошел нам на встречу. Яна прекрасный
    читать дальше

    гид. Все четко, без воды. Рассказала много полезной информации. Экскурсия была четко по времени, без каких-либо задержек и спотыканий. Водителю спасибо большое. Мы не пошли гулять по Старому Гоа (уже были и плюс было очень жарко), водитель включил нам кондиционер в автобусе ♥️ и не дал нам помереть от жары))) рекомендую обращаться к Александру и его команде 👍

  • П
    Павел
    8 февраля 2025
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Маршрут интересный, особенно - водопад. Сад специй я бы не рекомендовал, если видели похожие в Тае или Шри-Ланке. Лучше в
    читать дальше

    это время посетить столицу штата, тем более, что входящий в маршрут Старый Гоа (прошлая столица) всего в 10 км от нынешней.

  • Н
    Наталья
    6 февраля 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия очень интересная. Гид Яна замечательная. Очень много интересного рассказала. Ей отдельное спасибо. Дорога на водопад оказалась тяжелой. Водопад сам очень понравился. Спасибо Вам большое 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия;
  2. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия;
  3. Весь Гоа за 1 день.
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Тадж-Махал.
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джиппинг», 66 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль