Весь Гоа за один день: Дудхсагар, плантация специй и Старый Гоа

Весь Гоа за один день
Однодневная поездка, которая объединяет три лица штата: джунгли и мощь Западных Гат, ароматный мир пряностей и колониальное наследие Гоа.

Утром — дорога к водопаду Дудхсагар по лесным тропам и бродам, днём
— экскурсия по плантации специй с дегустациями и обедом, после — знаковые храмы и соборы Старого Гоа.

Русскоязычный гид ведёт группу, помогает с организацией на местах и подсказывает лучшие точки для фото.

Описание экскурсии

Джунгли, специи и наследие: интенсивный тур по Гоа Этот насыщенный тур позволит за день увидеть главные достопримечательности Гоа. Вас ждет прогулка сквозь джунгли к водопаду Дудхсагар, где можно искупаться в его священных водах. Вы познакомитесь с местными традициями на плантации специй и осмотрите памятники Старого Гоа. Водопад Дудхсагар Белые каскады Дудхсагара низвергаются с уступов среди густых джунглей, а рядом проходит знаменитый железнодорожный виадук — выглядит по-киношному. Дорога к водопаду — это грунтовки, неглубокие броды и живой лес. На месте предусмотрено купание в озере у подножия. Плантация специй и обед Здесь показывают, как растут кардамон, перец, корица, мускат и куркума, рассказывают о свойствах и применении в карри и масала-чае. Обед — формат «шведский стол» с гоанскими блюдами. По желанию — дегустация фени (кешью или кокос). В магазинчике при плантации можно взять чай, кофе, масла и натуральную косметику. Старый Гоа и индуистский храм Старый Гоа — это «музей под открытым небом»: католические базилики соседствуют с индуистскими святынями. В программе — Базилика Бом Иисуса (хранятся мощи Франциска Ксаверия) и собор Святой Екатерины. В индуистском храме гид кратко объясняет символику и правила поведения. Эта обзорная экскурсия — отличный способ познакомиться с главными богатствами Гоа. Что взять с собой:
  • Немного наличных денег на напитки и сувениры.
  • Купальные вещи, аква-обувь, лёгкая накидка после купания.
  • Солнцезащита: SPF 30+, головной убор, очки.
  • Средство от насекомых, личные лекарства.

• Смартфон/камера, гермочехол и пауэрбанк. Важная информация:

• Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для южного гоа уточнять перед бронированием. Полезно знать у водопада:

  • Сезонность: в муссоны поток особенно полноводный; в сухое время каскады ниже, но подъезд комфортнее.
  • Купальные вещи, быстро сохнущее полотенце и аква-обувь для каменистого дна — маст-хэв.
  • Техника не любит брызги — гермочехол спасает нервные клетки.
  • Диких животных не кормят и не трогают: наблюдаем на дистанции. Дресс-код и этикет • В католических храмах — скромная одежда; вспышку не используем, если есть запрет.
  • В индуистских храмах — снимаем обувь, плечи и колени прикрыты, без громких разговоров.
  • Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.

Ежедневно или по набору группы

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Дудхсагар
  • Железнодорожный виадук
  • Плантация специй
  • Базилика Бом Иисуса
  • Собор Святой Екатерины
  • Индуистский храм
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансфер от/до отеля
  • Обед (шведский стол)
  • Входные билеты
  • Джип-сафари к Дудхсагару
Что не входит в цену
  • Завтрак (можно заказать с собой в отеле)
  • Дегустация фени (кешью или кокос)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привозим в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно или по набору группы
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для южного гоа уточнять перед бронированием
  • Полезно знать у водопада:
  • Сезонность: в муссоны поток особенно полноводный в сухое время каскады ниже, но подъезд комфортнее
  • Купальные вещи, быстро сохнущее полотенце и аква-обувь для каменистого дна - маст-хэв
  • Техника не любит брызги - гермочехол спасает нервные клетки
  • Диких животных не кормят и не трогают: наблюдаем на дистанции
  • Дресс-код и этикет
  • В католических храмах - скромная одежда вспышку не используем, если есть запрет
  • В индуистских храмах - снимаем обувь, плечи и колени прикрыты, без громких разговоров
  • Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту детали сообщаются при подтверждении бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

