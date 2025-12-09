Однодневная поездка, которая объединяет три лица штата: джунгли и мощь Западных Гат, ароматный мир пряностей и колониальное наследие Гоа.
Описание экскурсииДжунгли, специи и наследие: интенсивный тур по Гоа Этот насыщенный тур позволит за день увидеть главные достопримечательности Гоа. Вас ждет прогулка сквозь джунгли к водопаду Дудхсагар, где можно искупаться в его священных водах. Вы познакомитесь с местными традициями на плантации специй и осмотрите памятники Старого Гоа. Водопад Дудхсагар Белые каскады Дудхсагара низвергаются с уступов среди густых джунглей, а рядом проходит знаменитый железнодорожный виадук — выглядит по-киношному. Дорога к водопаду — это грунтовки, неглубокие броды и живой лес. На месте предусмотрено купание в озере у подножия. Плантация специй и обед Здесь показывают, как растут кардамон, перец, корица, мускат и куркума, рассказывают о свойствах и применении в карри и масала-чае. Обед — формат «шведский стол» с гоанскими блюдами. По желанию — дегустация фени (кешью или кокос). В магазинчике при плантации можно взять чай, кофе, масла и натуральную косметику. Старый Гоа и индуистский храм Старый Гоа — это «музей под открытым небом»: католические базилики соседствуют с индуистскими святынями. В программе — Базилика Бом Иисуса (хранятся мощи Франциска Ксаверия) и собор Святой Екатерины. В индуистском храме гид кратко объясняет символику и правила поведения. Эта обзорная экскурсия — отличный способ познакомиться с главными богатствами Гоа. Что взять с собой:
- Немного наличных денег на напитки и сувениры.
- Купальные вещи, аква-обувь, лёгкая накидка после купания.
- Солнцезащита: SPF 30+, головной убор, очки.
- Средство от насекомых, личные лекарства.
• Смартфон/камера, гермочехол и пауэрбанк. Важная информация:
• Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для южного гоа уточнять перед бронированием. Полезно знать у водопада:
- Сезонность: в муссоны поток особенно полноводный; в сухое время каскады ниже, но подъезд комфортнее.
- Купальные вещи, быстро сохнущее полотенце и аква-обувь для каменистого дна — маст-хэв.
- Техника не любит брызги — гермочехол спасает нервные клетки.
- Диких животных не кормят и не трогают: наблюдаем на дистанции. Дресс-код и этикет • В католических храмах — скромная одежда; вспышку не используем, если есть запрет.
- В индуистских храмах — снимаем обувь, плечи и колени прикрыты, без громких разговоров.
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.
Ежедневно или по набору группы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Дудхсагар
- Железнодорожный виадук
- Плантация специй
- Базилика Бом Иисуса
- Собор Святой Екатерины
- Индуистский храм
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер от/до отеля
- Обед (шведский стол)
- Входные билеты
- Джип-сафари к Дудхсагару
Что не входит в цену
- Завтрак (можно заказать с собой в отеле)
- Дегустация фени (кешью или кокос)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привозим в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно или по набору группы
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для южного гоа уточнять перед бронированием
- Полезно знать у водопада:
- Сезонность: в муссоны поток особенно полноводный в сухое время каскады ниже, но подъезд комфортнее
- Купальные вещи, быстро сохнущее полотенце и аква-обувь для каменистого дна - маст-хэв
- Техника не любит брызги - гермочехол спасает нервные клетки
- Диких животных не кормят и не трогают: наблюдаем на дистанции
- Дресс-код и этикет
- В католических храмах - скромная одежда вспышку не используем, если есть запрет
- В индуистских храмах - снимаем обувь, плечи и колени прикрыты, без громких разговоров
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту детали сообщаются при подтверждении бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
