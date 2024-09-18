Незабываемое путешествие в древние пещерные города Эллора и Аджанте. Вы увидите огромный пещерный комплекс, где жили и молились монахи ещё до нашей эры. Стены пещер украшены удивительными орнаментами, в камне буквально вырезаны статуи и целые храмы. Вы проедете по настоящей Индии в сопровождении опытных гидов, которые обеспечат безопасную и увлекательную экскурсию по древней земле индийского штата Махараштра.

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Описание тура

Эллора и Аджанта: Древние Храмовые Комплексы

Эллора и Аджанта — это уникальные пещерно-храмовые комплексы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Эти исторические места предлагают вам возможность прикоснуться к древним культурам и религиям.

Эллора

Эллора состоит из 34 пещер, каждая из которых относится к различным религиозным традициям: буддийской, джайнистской и индуистской. Этот комплекс является не только архитектурным чудом, но и важным центром духовной жизни.

Аджанта

Аджанта представляет собой утес в форме подковы, в котором расположено 30 пещер, сохранивших великолепные фрески VI-VIII веков. Эти фрески иллюстрируют буддийские легенды и мифы, погружая посетителей в атмосферу древности. Размеры изображений впечатляют: в одном из залов живопись занимает более 1000 квадратных метров.

Программа Путешествия

У вас есть уникальная возможность отправиться в путешествие по "настоящей Индии" с опытным гидом. Это будет безопасное, познавательное и интересное приключение!

День 1

20:00 - выезд из отеля (время может меняться в зависимости от отеля)

21:00 - 11:00 (следующего дня) - переезд на спальном автобусе Гоа – Аурангабат

09:00 - остановка на завтрак в местном кафе

12:00 - 12:30 - встреча с водителем, переезд в Эллору на минивене

12:30 - 13:30 - заселение в отель, обед

13:30 - 17:30 - осмотр храмового комплекса Эллоры

17:30 - ужин, свободное время, ночь в отеле

День 2

07:00 - выселение из отеля

07:00 - 09:30 - дорога до Аджанты с остановкой на завтрак

09:30 - 14:30 - осмотр пещер в Аджанте

14:30 - 17:30 - дорога до Аурангубада с остановкой на обед

18:00 - 09:00 (следующего дня) - дорога до Гоа

День 3

09:00 - встреча на автовокзале, трансфер в отель

Важно: Экскурсия проводится для групп от 2-х человек.