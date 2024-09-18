Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте

Экскурсия в Гоа: путешествие в древние пещерные города Эллора и Аджанте
Незабываемое путешествие в древние пещерные города Эллора и Аджанте. Вы увидите огромный пещерный комплекс, где жили и молились монахи ещё до нашей эры. Стены пещер украшены удивительными орнаментами, в камне буквально вырезаны статуи и целые храмы.

Вы проедете по настоящей Индии в сопровождении опытных гидов, которые обеспечат безопасную и увлекательную экскурсию по древней земле индийского штата Махараштра.
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Эллора и Аджанта: Древние Храмовые Комплексы

Эллора и Аджанта — это уникальные пещерно-храмовые комплексы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Эти исторические места предлагают вам возможность прикоснуться к древним культурам и религиям.

Эллора

Эллора состоит из 34 пещер, каждая из которых относится к различным религиозным традициям: буддийской, джайнистской и индуистской. Этот комплекс является не только архитектурным чудом, но и важным центром духовной жизни.

Аджанта

Аджанта представляет собой утес в форме подковы, в котором расположено 30 пещер, сохранивших великолепные фрески VI-VIII веков. Эти фрески иллюстрируют буддийские легенды и мифы, погружая посетителей в атмосферу древности. Размеры изображений впечатляют: в одном из залов живопись занимает более 1000 квадратных метров.

Программа Путешествия

У вас есть уникальная возможность отправиться в путешествие по "настоящей Индии" с опытным гидом. Это будет безопасное, познавательное и интересное приключение!

День 1

  • 20:00 - выезд из отеля (время может меняться в зависимости от отеля)
  • 21:00 - 11:00 (следующего дня) - переезд на спальном автобусе Гоа – Аурангабат
  • 09:00 - остановка на завтрак в местном кафе
  • 12:00 - 12:30 - встреча с водителем, переезд в Эллору на минивене
  • 12:30 - 13:30 - заселение в отель, обед
  • 13:30 - 17:30 - осмотр храмового комплекса Эллоры
  • 17:30 - ужин, свободное время, ночь в отеле

День 2

  • 07:00 - выселение из отеля
  • 07:00 - 09:30 - дорога до Аджанты с остановкой на завтрак
  • 09:30 - 14:30 - осмотр пещер в Аджанте
  • 14:30 - 17:30 - дорога до Аурангубада с остановкой на обед
  • 18:00 - 09:00 (следующего дня) - дорога до Гоа

День 3

  • 09:00 - встреча на автовокзале, трансфер в отель

Важно: Экскурсия проводится для групп от 2-х человек.

В любой день (время выезда может меняться в зависимости от отеля)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля до автобусной станции и обратно
  • Переезд на автобусе с спальными местами с кондиционером туда-обратно
  • Переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Проживание в отеле 3 с кондиционером при двухместном размещении
  • Завтраки в отеле
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины около 50$ на человека за 2 дня
  • Доплата за одноместное размещение 30$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день (время выезда может меняться в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гоа

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