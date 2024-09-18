Вы проедете по настоящей Индии в сопровождении опытных гидов, которые обеспечат безопасную и увлекательную экскурсию по древней земле индийского штата Махараштра.
Описание тура
Эллора и Аджанта: Древние Храмовые Комплексы
Эллора и Аджанта — это уникальные пещерно-храмовые комплексы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Эти исторические места предлагают вам возможность прикоснуться к древним культурам и религиям.
Эллора
Эллора состоит из 34 пещер, каждая из которых относится к различным религиозным традициям: буддийской, джайнистской и индуистской. Этот комплекс является не только архитектурным чудом, но и важным центром духовной жизни.
Аджанта
Аджанта представляет собой утес в форме подковы, в котором расположено 30 пещер, сохранивших великолепные фрески VI-VIII веков. Эти фрески иллюстрируют буддийские легенды и мифы, погружая посетителей в атмосферу древности. Размеры изображений впечатляют: в одном из залов живопись занимает более 1000 квадратных метров.
Программа Путешествия
У вас есть уникальная возможность отправиться в путешествие по "настоящей Индии" с опытным гидом. Это будет безопасное, познавательное и интересное приключение!
День 1
- 20:00 - выезд из отеля (время может меняться в зависимости от отеля)
- 21:00 - 11:00 (следующего дня) - переезд на спальном автобусе Гоа – Аурангабат
- 09:00 - остановка на завтрак в местном кафе
- 12:00 - 12:30 - встреча с водителем, переезд в Эллору на минивене
- 12:30 - 13:30 - заселение в отель, обед
- 13:30 - 17:30 - осмотр храмового комплекса Эллоры
- 17:30 - ужин, свободное время, ночь в отеле
День 2
- 07:00 - выселение из отеля
- 07:00 - 09:30 - дорога до Аджанты с остановкой на завтрак
- 09:30 - 14:30 - осмотр пещер в Аджанте
- 14:30 - 17:30 - дорога до Аурангубада с остановкой на обед
- 18:00 - 09:00 (следующего дня) - дорога до Гоа
День 3
- 09:00 - встреча на автовокзале, трансфер в отель
Важно: Экскурсия проводится для групп от 2-х человек.
В любой день (время выезда может меняться в зависимости от отеля)
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля до автобусной станции и обратно
- Переезд на автобусе с спальными местами с кондиционером туда-обратно
- Переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Проживание в отеле 3 с кондиционером при двухместном размещении
- Завтраки в отеле
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 50$ на человека за 2 дня
- Доплата за одноместное размещение 30$