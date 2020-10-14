Как добраться до Лабуана Баджо на самолёте
В Лабуане Баджо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Komodo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лабуана Баджо
- Лабуан Баджо LBJKomodo Airport
Самые дешёвые билеты в Лабуан Баджо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|2 269
|1ч
|22.10.2020
|из 🇮🇩Купанга
|2 616
|2ч 55м
|09.11.2020
|из 🇮🇩Баджавы
|3 060
|35м
|09.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|5 492
|16ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|7 617
|24ч 25м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇮🇩Макасара
|7 999
|7ч 35м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|56 410
|39ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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