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Летим в Лабуан Баджо

Как добраться до Лабуана Баджо на самолёте

В Лабуане Баджо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Komodo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лабуана Баджо

  1. Лабуан Баджо LBJ
    Komodo Airport

Самые дешёвые билеты в Лабуан Баджо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇮🇩Бали2 269
22.10.2020из 🇮🇩Купанга2 6162ч 55м
09.11.2020из 🇮🇩Баджавы3 06035м
09.11.2020из 🇮🇩Сурабой5 49216ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇩Баликпапана7 61724ч 25м (⇵1)
24.12.2020из 🇮🇩Макасара7 9997ч 35м (⇵1)
24.12.2020из 🇵🇭Манилы56 41039ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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