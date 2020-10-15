Как добраться до Ломбока на самолёте
В Ломбоке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lombok International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ломбока
- Прайя LOPLombok International Airport
Самые дешёвые билеты в Ломбок из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|929
|30м
|01.11.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|1 823
|50м
|26.05.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|2 313
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Коты-Бимы
|2 843
|40м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|4 086
|17ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|4 274
|5ч 30м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|4 355
|1ч 20м
|07.01.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|4 388
|3ч 15м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|6 580
|3ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|7 063
|17ч 55м (⇵1)
|09.06.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|7 257
|8ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Таракана
|9 217
|9ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|11 633
|8ч (⇵2)
|28.01.2021
|из Гонконга
|12 422
|12ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|33 486
|35ч 40м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|51 666
|44ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ломбока
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ломбока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джакарта
- 06.12.202024.12.2020
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