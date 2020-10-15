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Летим в Ломбок

Как добраться до Ломбока на самолёте

В Ломбоке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lombok International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ломбока

  1. Прайя LOP
    Lombok International Airport

Самые дешёвые билеты в Ломбок из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇮🇩Бали92930м
01.11.2020из 🇮🇩Сурабой1 82350м
26.05.2021из 🇮🇩Джакарты2 3131ч 55м
10.11.2020из 🇮🇩Коты-Бимы2 84340м
20.10.2020из 🇮🇩Семаранга4 08617ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇩Баликпапана4 2745ч 30м (⇵1)
18.12.2020из 🇮🇩Лабуана Баджо4 3551ч 20м
07.01.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура4 3883ч 15м
20.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты6 5803ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇩Медана7 06317ч 55м (⇵1)
09.06.2021из 🇸🇬Сингапура7 2578ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇩Таракана9 217 (⇵2)
15.12.2020из 🇮🇩Маноквари11 633 (⇵2)
28.01.2021из Гонконга12 42212ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Москвы33 48635ч 40м (⇵2)
21.12.2020из 🇪🇪Таллина51 66644ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ломбока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джакарта

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ломбока