Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
«15:30–16:00 — кофейные плантации: дегустация и знакомство с процессом»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova, все входные билеты, дегустация»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $350 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
«Кофейная плантация — дегустация кофе, чая и пряностей, возможность попробовать знаменитый лювак»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$82
$91 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 августа 2025Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Убуду в декабре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 82 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $82. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль