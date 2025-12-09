Найдено 4 экскурсии в категории « История и архитектура » в Убуде на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями Начало: В лобби вашего отеля от $130 за человека На машине 7.5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Увлекательное путешествие по Убуду Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова $100 за всё до 5 чел. На машине 2 часа Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта Денпасар Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие Начало: У выхода из аэропорта $27 за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда от $280 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «История и архитектура»

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 3 ⭐ отзыва, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль