Убуд — самый плодородный район Бали.
А потому — лучшее место для того, чтобы побывать на плантациях специй, фруктов, какао и оценить самый дорогой сорт кофе — лювак.
А также отведать праздничное местное блюдо — балийскую утку под особым соусом, рецепт которого держится в секрете.
Описание экскурсии
Тихая и уютная деревня в сердце Убуда, где время течёт неторопливо, а воздух пропитан яркими ароматами тропических растений.
Рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис или собирают урожай.
Балийская утка. В аутентичном ресторане вы насладитесь местным праздничным блюдом.
Тропические плантации + дегустации кофе и чая. Заедем туда, где выращивают фрукты, специи и какао. А ещё производят самый дорогой сорт кофе в мире — лювак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.
Примерный тайминг
- Дорога в Убуд — 1 ч
- Рисовые поля — прогулка и фото, 1 ч
- Обед — 1 ч
- Кофейная плантация — экскурсия и дегустация, 1 ч
- Возвращение в отель — 1 ч
Тайминг указан приблизительно и может корректироваться.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Suzuki APV, Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia с кондиционером, дегустация кофе и разных чаёв, все входные билеты, обед (половина утки на гриле с секретным соусом, одна порция риса и один кокос)
- Дополнительно и по желанию оплачиваются качели на кофейной плантации — $14 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 3367 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
Входит в следующие категории Убуда
