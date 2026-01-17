Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
Живописный и вкусный Убуд
Тропические плантации, дегустации кофе лювак и балийской утки под секретным соусом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:30
7 фев в 11:30
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 января 2026Очень понравится гид Ваян, дружелюбный, рассказывает всё понятно, фотографирует)
- ООлег22 октября 2025Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил
- ММарина9 октября 2025Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель,
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Кофейные плантации»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Убуде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Убуду в феврале 2026
Сейчас в Убуде в категории "Кофейные плантации" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 130. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Кофейные плантации», 7 ⭐ отзывов, цены от $72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель