Кофейные плантации – экскурсии в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кофейные плантации» в Убуде на русском языке, цены от $72. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Сокровища Убуда
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
от $130 за человека
Живописный и вкусный Убуд
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
Живописный и вкусный Убуд
Тропические плантации, дегустации кофе лювак и балийской утки под секретным соусом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:30
7 фев в 11:30
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 января 2026
    Сокровища Убуда
    Очень понравится гид Ваян, дружелюбный, рассказывает всё понятно, фотографирует)
  • О
    Олег
    22 октября 2025
    Сокровища Убуда
    Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил
    читать дальше

    по окрестностям, по дороге рассказывая о местных традициях и образе жизни. Все во время, без напрягов, увидели и рисовые террасы и плантации кофе и водопады. Рекомендую.

  • М
    Марина
    9 октября 2025
    Сокровища Убуда
    Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель,
    читать дальше

    который отвезет нас по заявленным в маршруте точкам. По итогу у нас был непросто местный водитель, а целый гид, который рассказал нам про историю храмов, культуру Индонезии и Бали в частности. А еще организаторы по нашей просьбе без проблем добавили точки, которые не были заявлены в маршруте, но которые мы хотели посетить. Теперь мы знаем об Индонезии не только из интернета, а со слов местных жителей, что гораздо интереснее.

Сколько стоит экскурсия по Убуду в феврале 2026
Сейчас в Убуде в категории "Кофейные плантации" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 130. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
