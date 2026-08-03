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мои участницы называют меня «коучем-абьюзером». Потому что после встречи со мной жить по-старому уже не получается. Зато получается чаще выбирать себя, смеяться и получать удовольствие от жизни. Уже 4 года я провожу женские ретриты на Бали, Мальдивах, в Грузии, Индии и курортных зонах Казахстана. За это время мы организовали более 60 ретритов. Мы уже продумали всё: от комфортного отдыха и ярких впечатлений до трансформационной программы практик, которая помогает замедлиться, услышать себя и вернуться домой с ощущением настоящей перезагрузки. Главное отличие наших ретритов — атмосфера. Вы приезжаете отдыхать, а не заниматься организацией отпуска. Я сопровождаю участниц на протяжении всего путешествия, помогая мягко проживать новый опыт. Для меня важно, чтобы путешествие запоминалось не только красивыми местами, но и заботой, комфортом, вниманием к деталям и людьми, которые рядом. Мои ретриты созданы для женщин, которые хотят качественно отдохнуть, вдохновиться и перезагрузиться. Для тех, кто устал постоянно всё контролировать и наконец готов выбрать себя. Кто-то приезжает за отдыхом, кто-то — за ответами, а кто-то — за новым этапом своей жизни. Если ты дочитала до этой строки, значит ты уже знаешь ответ, что делать =)