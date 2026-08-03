Описание тура
Мы уже всё продумали. Вам осталось только разрешить себе поехать.
На Бали можно поехать самостоятельно. Можно купить обычный тур. А можно прожить остров так, что домой вы вернетесь не только с красивыми фотографиями, но и с желанием жить свою жизнь по-настоящему.
Этот ретрит создан для женщин, которые устали всё контролировать и наконец готовы позволить кому-то позаботиться о себе.
Мы уже продумали всё: лучшие локации Бали, комфортные виллы, авторскую программу трансформационных практик и атмосферу, в которой можно выдохнуть, расслабиться и просто наслаждаться каждым днем.
Я дипломированный психолог, поэтому этот ретрит — не только про отдых. Он про мягкую перезагрузку, новые впечатления и внутренние открытия без давления в поддерживающем окружении единомышлиниц
- За эти 10 дней вы увидите Бали таким, каким его знают далеко не все туристы.
- Убуд — духовное сердце острова, где начинается настоящее путешествие к себе. Здесь нас ждут авторские трансформационные практики, игра «Лила», родовые и телесные практики, саундхилинг, священный ритуал очищения Мелукат, прогулка по знаменитым рисовым террасам, отдых в SPA, проживание на красивой вилле с бассейном и атмосфера, в которой наконец можно замедлиться и выдохнуть.
- Север Бали — самые живописные маршруты острова. Легендарные балийские ворота, древние храмы, впечатляющие водопады, инстаграмные кафе с невероятными видами и природа, которая заставляет остановиться и просто наслаждаться каждым моментом.
- Нуса-Пенида — не экскурсия на один день, а полноценное двухдневное путешествие. Конечно, мы увидим знаменитый Kelingking Beach — ту самую скалу, которая стала визитной карточкой Бали. Но этим остров не ограничивается. Нас ждут Diamond Beach, Broken Beach, Angel’s Billabong, уютный отель с видом на океан, океанический снорклинг с коралловыми рифами и ярким подводным миром. Здесь же мы создадим собственный энергетический браслет — личный артефакт, который каждый участник наполнит своим намерением и увезет с собой как символ этого путешествия и внутренней опоры, найденной на Бали.
- Кута — самое яркое и свободное место Бали. Мы специально оставили здесь целых два дня, чтобы вы прожили остров в своем ритме. Здесь можно попробовать серфинг, провести день в beach club, прогуляться вдоль бескрайнего океана, встретить закат на пляже, устроить шопинг, открыть для себя стильные кафе и рестораны или окунуться в атмосферу вечерней жизни острова.
- За эти 10 дней вы успеете увидеть гораздо больше, чем самые красивые места Бали. Возможно, самым ценным открытием этого путешествия станете вы сами.
- В шутку мои участницы называют меня «коучем-абьюзером».
- Потому что после нашей встречи жить по-старому уже не получается. Зато получается чаще выбирать себя, смеяться и получать удовольствие от жизни. Именно поэтому многие возвращаются снова. Не только ради Бали. Ради состояния, которое однажды здесь почувствовали.
- Добро пожаловать в мир ярких впечатлений и бережных трансформаций!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали! Заселение. Саундхилинг
Замедлиться.
Наше путешествие начинается в аэропорту Денпасара, где мы встретим вас и отправимся в Убуд — духовное сердце Бали. Именно здесь среди джунглей, рисовых террас и храмов начинается знакомство с настоящим островом.
После заселения на уютную виллу с бассейном у вас будет время восстановиться после перелета, отдохнуть или по желанию отправиться на традиционный балийский спа-массаж.
Вечером мы познакомимся друг с другом, проведем первую МАК-практику и сформируем личные запросы на ретрит.
А завершится этот день одной из самых атмосферных практик Бали — саундхилингом (гонг-медитацией). Под звуки гонгов и вибрационных инструментов вы сможете отпустить напряжение дороги, переключиться в состояние отдыха и почувствовать, что ваше путешествие действительно началось.
С этого вечера уже не нужно никуда спешить. Мы уже всё продумали. Вам остается только наслаждаться островом, путешествием и собой.
Рисовые террассы. Практика признания себя
Принять
Сегодня вас ждет одна из самых красивых локаций Бали — Cretya Ubud. Знаменитые рисовые террасы, панорамный бассейн, качели над джунглями, невероятные виды и атмосфера, в которую невозможно не влюбиться.
Это день удовольствия. Красивые фотографии, отдых у бассейна по желанию, вкусный обед с видом на рисовые террасы и время, которое наконец можно посвятить только себе. По желанию — профессиональная фото- или видеосъемка, летящие платья и знаменитые балийские качели.
А вечером мы вернемся на нашу уютную виллу, где пройдет одна из самых теплых практик ретрита — «Практика признания себя». Практика, после которой многие участницы впервые за долгое время начинают смотреть на себя с любовью, уважением и благодарностью.
Иногда путешествие начинается не тогда, когда прилетаешь на Бали. А тогда, когда впервые позволяешь себе увидеть собственную ценность.
LeeLa и обряд очищения Мелукат
Очищаемся и отпускаем.
Утро начнется с древнего балийского обряда очищения Мелукат — особой церемонии, которая символизирует освобождение от накопившегося напряжения и всего, что уже хочется оставить в прошлом.
По желанию перед обрядом можно заказать атмосферный завтрак на воде — одно из тех впечатлений, которые хочется запомнить надолго.
После возвращения на виллу нас ждет трансформационная игра LeeLa — глубокая практика самопознания, которая помогает посмотреть на свой запрос под новым углом, заметить привычные жизненные сценарии и найти ответы, которые в повседневной суете часто остаются незамеченными.
Игра пройдет в комфортном ретритном формате — с перерывами на отдых, обед и купание в бассейне.
Этот день — про внутреннее освобождение. Сначала мы символически очищаем пространство для нового, а затем честно смотрим на то, что уже готовы отпустить.
Север Бали. Места силы острова
Наполняемся.
Сегодня мы отправимся в самые живописные уголки Северного Бали — туда, где природа и особая атмосфера острова соединяются воедино.
Нас ждут легендарные ворота Чанди-Бентар, красивый балийский храм, прогулка по лесу обезьян, купание в живописном водопаде Leke Leke, обед в атмосферном кафе с панорамным видом и множество невероятных локаций, в которых хочется останавливаться снова и снова.
Лайфхак дня: обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон или пауэрбанк. В этот день память телефона заканчивается быстрее, чем впечатления.
У священного дерева острова мы проведем практику манифестации — возможность остановиться, почувствовать свои истинные желания и сделать еще один шаг навстречу своим мечтам.
Этот день наполнен красотой, вдохновением и моментами, которые хочется не только сохранить на фотографиях, но и прожить по-настоящему.
Родовая практика. Йога. Балийское SPA
Укрепляем внутреннюю опору.
Сегодня мы никуда не спешим. Этот день посвящен отдыху, восстановлению и глубокой внутренней работе в атмосфере нашей уютной виллы.
Утро начнем с йоги с местным мастером. Мягкая практика поможет пробудить тело, наполниться энергией и настроиться на новый день.
После этого нас ждет авторская родовая практика с элементами трансформационной игры «Голос предков». Мы исследуем семейные сценарии, которые могут влиять на нашу жизнь, найдем внутренние ресурсы и укрепим ту самую опору, на которую можно уверенно опираться в повседневной жизни.
Практика пройдет в комфортном ретритном формате — с перерывами на обед, отдых и купание в бассейне.
Этот день можно дополнить, по желанию, посещением настоящего балийского SPA. Иногда лучшая забота о себе — это позволить себе никуда не спешить (трансфер включен в стоимость, программа оплачивается отдельно и подбирается индивидуально).
Этот день поможет замедлиться, восстановить силы и почувствовать, что самая надежная опора всегда находится внутри нас.
Нуса-Пенида. Телесная EMDR-практика
Освобождаемся и восхищаемся.
Утро начнётся на нашей вилле в Убуде с групповой телесной EMDR-практики «Освобождение от стресса и триггеров». Эта практика помогает мягко снизить эмоциональное напряжение, отпустить накопившийся стресс и освободить внутреннее пространство для новых впечатлений.
После практики мы отправимся в порт и на скоростном катере поплывём на Нуса-Пениду. В большинстве туров этому острову отводят всего один день, но мы проведём здесь два дня, чтобы увидеть самые впечатляющие места без спешки.
Нас ждут Broken Beach, Angel’s Billabong и знаменитый Kelingking Beach — та самая скала-динозавр, ставшая визитной карточкой Бали. Именно здесь мы встретим закат, когда океан, отвесные скалы и заходящее солнце создают один из самых красивых пейзажей острова.
Если вам кажется, что фотографии Бали слишком красивые, чтобы быть настоящими, — сегодня вы убедитесь в обратном. Почти каждая открытка, которую вы видели с острова, сделана именно здесь.
После насыщенного дня мы заселимся в уютный отель на Нуса-Пениде и будем отдыхать под шум океана, чтобы с новыми силами встретить следующий день нашего путешествия.
Нуса-Пенида. Снорклинг и Diamond Beach
Закрепляем свое состояние.
Этот день начнется с океана.
Рано утром мы отправимся на снорклинг, чтобы увидеть подводный мир Нуса-Пениды: коралловые рифы, ярких тропических рыб, а если нам улыбнется удача — и величественных мант, которых по праву считают одними из самых удивительных обитателей Индийского океана.
После возвращения нас ждет обед, а затем мы создадим энергетический браслет-артефакт — личный символ вашего путешествия, который вы соберете своими руками. Он станет напоминанием о вашем внутреннем состоянии, силе и тех важных открытиях, которые вы захотите сохранить после возвращения домой.
Во второй половине дня мы отправимся на Diamond Beach — один из самых красивых и фотографируемых пляжей Бали. Здесь хочется просто наслаждаться видами, делать невероятные фотографии, а по желанию — прокатиться на качелях с видом на океан.
Завершим этот день ужином в атмосферном клубе на берегу океана. Закат, шум волн, вкусная еда и ощущение, что именно такие вечера становятся воспоминаниями, к которым хочется возвращаться снова и снова.
Этот день — про то, чтобы остановиться, почувствовать себя счастливой, закрепить свое внутреннее состояние и забрать частичку Бали с собой.
Переезд в Куту и торжественный ужин на Джимбаране
Празднуем себя.
После завтрака мы попрощаемся с Нуса-Пенидой, вернёмся на главный остров Бали и заселимся в отель в Куте — тусовочном центре острова и настоящем раю для серферов.
Вечером нас ждёт торжественный ужин на легендарном пляже Джимбаран. Морепродукты, океан, один из самых красивых балийских закатов и песни уличных музыкантов создадут идеальную атмосферу, чтобы поделиться впечатлениями и подвести итоги ретрита, и последнюю МАК практику.
А тем, кому захочется продолжения, Кута предложит свою знаменитую ночную жизнь: после ужина можно отправиться в клуб или beach club и познакомиться с тусовочной стороной Бали.
Это вечер, когда мы не просто прощаемся с программой ретрита, а празднуем всё, что успели прожить, почувствовать и открыть в себе за эти дни.
Кута. Свободный день и серфинг
Выбираем себя.
Сегодня нет расписания и нет спешки. После насыщенной программы ретрита этот день принадлежит только вам.
Кута — это сердце активной жизни Бали, знаменитый центр серфинга, пляжей, кафе, ресторанов и шопинга. Именно здесь можно впервые попробовать серфинг с опытным инструктором, провести время на пляже, отправиться за покупками, насладиться SPA или просто неспешно гулять вдоль океана.
А если вам захочется чего-то большего — мы рядом. Мы хорошо знаем остров и с удовольствием поможем организовать этот день именно так, как хочется вам: порекомендуем лучших инструкторов по серфингу, подскажем интересные шоу, дополнительные экскурсии, например к вулкану, красивые места, рестораны, пляжные клубы и другие локации, которые стоит увидеть именно вам.
Этот день — про свободу выбора. Вы можете провести его активно, расслабленно или совместить всё сразу. А мы позаботимся о том, чтобы этот день стал именно вашим.
Прощание с Бали! Вылет домой
Увозим больше, чем воспоминания. Возвращаемся обновленными.
Сегодня наш ретрит подходит к завершению.
После завтрака вас ждет выезд из отеля. Если вы захотите продлить свое путешествие по Бали, мы с удовольствием поможем заранее подобрать и забронировать отель, подскажем интересные маршруты и дадим рекомендации, чтобы ваше путешествие продолжилось так же комфортно.
Если же пришло время возвращаться домой, в назначенное время вас будет ждать трансфер в аэропорт.
А главное, вместе с красивыми фотографиями, новыми знакомствами и яркими впечатлениями вы увезете с собой главное — внутреннее состояние, которое удалось обрести за эти десять дней. Которое будет топливом, энергией и вдохновением для нового уровня!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы: аэропорт-Убуд-Нуса Пенида-Кута-аэропорт. А так же во время экскурсий
- Двухместное проживание на вилле и в отелях
- Завтраки. На вилле - наличие продуктов для самостоятельного приготовления завтраков. Оказалось так быстрее (виллы не близко к ближайшим кафе) и вкуснее (привычные продукты и обязательно сезонные фрукты!) Завтраки в отелях - стандарт по заявленному меню
- Сопровождение русскоязычного проводника на всех экскурсиях
- Сопровождение дипломированного психолога
- Все входные билеты на основные локации
- Саундхилинг. 2-часовая сессия
- Все МАК практики заявленные в программе
- Посещение рисовых террас
- Практика признания себя
- Участие в обряде очищения Мелукат
- Трансформационная игра Leela
- Посещение храмового комплекса на Севере Бали
- Практика манифестации у священного дерева
- Посещение водопада Leke Leke
- Посещение Балийских ворот «Чанди-бентар»
- Йога с мастером на вилле
- Родовая практика «Голос Предков»
- Трансфер и сопровождение в баллийское СПА - программа оплачивается отдельно, подбор индивидуально
- EMDR терапия. Групповой формат. Телесная практика для снятия стресса
- Катер на о. Нуса-Пенида (туда-обратно)
- Посещение 3х самых красивейших площадок Нуса-Пениды: Kelingking Beach, Broken Beach, Angel’s Billabong
- Океаническая экскурсия на катере: сноркелинг, аренда необходимого снаряжения
- МК «Создание индивидуального энергетического браслета» из натуральных камней с бусиной дзи
- Посещение пляжа Diamond Beach
- Трансфер и сопровождение в пляжный клуб
- Трансфер и сопровождение на торжественный ужин
- Консьерж сервис в течении всего периода: организация заказа еды на виллу из лучших кафе острова, помощь в решении срочных вопросов, помощь в планировании свободного времени и бронировании доп. услуг
Что не входит в цену
- Расходы на питание (обеды-ужины 20-30$)
- Авиа билеты (800-1200$)
- Страховка (20-40$)
- Виза по прилету (если необходимо - 35$)
- Дополнительные расходы по желанию: На рисовых террасах: проф. съемка на на качелях, аренда платьев для фотосессии, посещение зоны бассейна SPA процедуры расходы свободного времени
О чём нужно знать до поездки
ОТЕЛИ. ДОП. ИНФО:
Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие было не только насыщенным, но и максимально комфортным. Поэтому заранее знакомим вас с вариантами размещения и фотографиями каждого отеля. Обратите внимание на нумерацию фотографий - так вы сможете понять, где именно мы будем жить на каждом этапе путешествия.
1. Убуд (фото 1-6) - вилла популярной сети на Бали. В зависимости от размера группы это может быть 6- или 12-местная вилла. Они отличаются площадью, размером бассейна и общей зоны, но уровень комфорта во всех вариантах одинаково высокий.
2. Нуса-Пенида (фото 7-14) - уютный, простой отель 4* на первой линии океана. На наш взгляд, один из самых комфортных вариантов размещения на острове благодаря удачному расположению и атмосфере.
3. Кута (фото 15-20) - современный отель 4* на первой береговой линии, в шаговой доступности от океана, кафе и прогулочной набережной.
Важно: в случае отсутствия свободных номеров или других обстоятельств, не зависящих от организаторов, отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта и категории. Это не повлияет на качество вашего отдыха.
Визы
Виза оформляется онлайн или по прилету.
Для граждан России от 2500 р. (в стоимость тура не включено, но подскажем как оформить)
Для граждан Казахстана в этом году визовый сбор отменен. На момент публикации программы.
Для других стран необходимо узнавать индивидуально.