3 дня
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадями и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
«Сходить вместе на йогу и SPA-процедуры, искупаться с лошадями, изучить подводный мир, посёрфить или промчаться на гидроцикле — это будет необыкновенный отпуск»
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$3 500 за всё до 2 чел.
12 дней
С заботой о теле и душе: практики, спа-процедуры и невероятная природа Бали
Войти в женский круг, побывать на звуковой медитации и поплавать с морскими дьяволами
Начало: Аэропорт Денпасара, утро
«Полноценно расслабиться вам помогут спа-процедуры и массаж»
27 окт в 10:00
$1 590 за человека
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
«Желающие смогут пойти в спа-салон и отведать местную кухню»
15 ноя в 22:00
5 мар в 08:00
$1 779 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «SPA»
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