Этот тур предназначен для тех, кто любит побаловать себя днем, проведенным на пляже. Вы проведете время в самой низкой точке на земле, купаясь в соленой воде под солнечным небом и принимая грязывые с природными минералами. Даже если Вы не умеете плавать, не переживайте, благодаря высокой концентрации соли в воде, Вы сможете без усилий лежать на водной поверхности.
Эта поездка на море 🌊 без гида
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba