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Мертвое море

Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Аммана
Мертвое море
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $90 за экскурсию

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Мертвое море
Мертвое море

Что вы увидите

  • Мертвое море
Этот тур предназначен для тех, кто любит побаловать себя днем, проведенным на пляже. Вы проведете время в самой низкой точке на земле, купаясь в соленой воде под солнечным небом и принимая грязывые с природными минералами. Даже если Вы не умеете плавать, не переживайте, благодаря высокой концентрации соли в воде, Вы сможете без усилий лежать на водной поверхности.
Эта поездка на море 🌊 без гида
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba
Что входит
  • Транспорт
  • входные билеты на частный пляж на Мертвом море
Что не входит
  • Трапезы и напитки
  • личные расходы
  • чаевые водителю
Начало
🚩 Забираем из отеля в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Мертвое море

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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