Этот тур предназначен для тех, кто любит побаловать себя днем, проведенным на пляже. Вы проведете время в самой низкой точке на земле, купаясь в соленой воде под солнечным небом и принимая грязывые с природными минералами. Даже если Вы не умеете плавать, не переживайте, благодаря высокой концентрации соли в воде, Вы сможете без усилий лежать на водной поверхности.

Эта поездка на море 🌊 без гида

Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников

1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA

4-6 участников Hyundai H1

7-10 участников минибус Mercedes

12-18 участников минибус Toyota Coaster

20-30 участниов автобус Mercedes Elba