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Петра и пустыня Вади Рам

Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Аммана
Петра и пустыня Вади Рам
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Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам

Что вы увидите

  • Все достопримечательности в Петре
  • пустыню Вади Рум
Посещение Петры и Вади Рам, расположенных в сердце иорданской пустыни, это прекрасный шанс открыть для себя много нового. Вы познакомитесь с этими удивительными местами, и насладитесь увлекательной двухчасовой поездкой на джипах в пустыне Вади Рам.
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba
Что входит
  • транспорт
  • входные билеты
  • двухчасовой джип тур в пустыне Вади Рам
Что не входит
  • Услуги русскоязычного гида(115 долларов США в день), личные расходы. трапезы, чаевые водителю и гиду
Начало
🚩 Забираем из отеля в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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