Посещение Петры и Вади Рам, расположенных в сердце иорданской пустыни, это прекрасный шанс открыть для себя много нового. Вы познакомитесь с этими удивительными местами, и насладитесь увлекательной двухчасовой поездкой на джипах в пустыне Вади Рам.
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba