Посещение Петры и Вади Рам, расположенных в сердце иорданской пустыни, это прекрасный шанс открыть для себя много нового. Вы познакомитесь с этими удивительными местами, и насладитесь увлекательной двухчасовой поездкой на джипах в пустыне Вади Рам.

Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников

1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA

4-6 участников Hyundai H1

7-10 участников минибус Mercedes

12-18 участников минибус Toyota Coaster

20-30 участниов автобус Mercedes Elba