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Волшебная пустыня Вади Рам

Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Аммана
Волшебная пустыня Вади Рам
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $170 за экскурсию

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Волшебная пустыня Вади Рам
Волшебная пустыня Вади Рам

Что вы увидите

  • Красоты пустыни Вади Рам
  • закат в пустыне
Вы когда-нибудь мечтали попробовать бедуинский образ жизни вдали от города? Ну, тогда это Ваш шанс насладиться днем проведенным в Вади Рам.
Вы проведете день в иорданской пустыне, погуляете среди песков и прокатитесь на джипе ( 2 часа ). Ощущение теплого песка на Ваших руках поможет Вам отвлечься от повседневных забот.
Что входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Двухчасовой джиптур
Что не входит
  • Все трапезы и напитки
  • Личные расходы
  • Чаевые водителю
  • Размещение в отелях
Начало
🚩 Мы забираем из отелей в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Волшебная пустыня Вади Рам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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