Вы когда-нибудь мечтали попробовать бедуинский образ жизни вдали от города? Ну, тогда это Ваш шанс насладиться днем проведенным в Вади Рам.

Вы проведете день в иорданской пустыне, погуляете среди песков и прокатитесь на джипе ( 2 часа ). Ощущение теплого песка на Ваших руках поможет Вам отвлечься от повседневных забот.