Что вы увидите
- Красоты пустыни Вади Рам
- закат в пустыне
Вы когда-нибудь мечтали попробовать бедуинский образ жизни вдали от города? Ну, тогда это Ваш шанс насладиться днем проведенным в Вади Рам.
Вы проведете день в иорданской пустыне, погуляете среди песков и прокатитесь на джипе ( 2 часа ). Ощущение теплого песка на Ваших руках поможет Вам отвлечься от повседневных забот.
Что входит
- Трансфер
- Входные билеты
- Двухчасовой джиптур
Что не входит
- Все трапезы и напитки
- Личные расходы
- Чаевые водителю
- Размещение в отелях
Начало
🚩 Мы забираем из отелей в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Renaissanceviaggi
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