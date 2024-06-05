1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€270 за человека
Индивидуальная
3 часа
По закоулкам Темпл Бара
Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина
Начало: Saint Stephens Green
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
€350 за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам романа «Улисс»
Увидеть Дублин глазами самого знаменитого ирландского писателя
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
€174 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Дублину с фотографом
Прогуляться по старинным улочкам или отправиться к морю - и увезти с собой профессиональные фото
Начало: На Grafton Street
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!
- AAleksandra30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ССергей27 марта 2024Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
- ННадежда6 марта 2024Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
- ИИлья10 сентября 2023Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
- TTal5 сентября 2023Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
- ККсения5 сентября 2023Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
- ВВероника25 августа 2023Нам все понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
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