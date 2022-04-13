Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии

Полное погружение в историю и традиции острова в музее под открытым небом

Индивидуальная
Нигде в Исландии нет такой концентрации истории на квадратный метр, как в Арбаэярсафн.

В музее под открытым небом вы исследуете быт и обычаи острова с его заселения до наших дней, рассмотрите аутентичные интерьеры домов с травяными крышами, понаблюдаете за работой кузнеца и с моей помощью развеете мифы о суровой, сказочной и колоритной Исландии.
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Арбаэярсафн - путешествие сквозь эпохи Исландии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Исследовать Исландию через быт местных жителей

Всего в двух шагах от центра Рейкьявика расположился островок старины — Арбаэярсафн, который входит в десятку лучших open-air музеев мира. Оказавшись здесь, вы узнаете, как менялся с течением веков уклад жизни исландцев, и разберетесь, как и почему строились исландские дома. Мы посетим церквушку с травяной крышей, ювелирную мастерскую, типографию, домик садовника и экспозицию с национальными костюмами, заглянем в кузницу и аутентичную землянку, полюбуемся исландскими лошадками. А еще вы развеете несколько мифов о стране, услышите легенды, оцените местный юмор и из сотен ярких бытовых деталей сложите свой собственный образ Исландии.

Знакомство с исландскими традициями и обычаями

Увидеть или кузнеца за работой, рукодельницу за прялкой или косящих траву для коров и овец мужчин — в Арбаэярсафн вы прикоснетесь к исландской жизни, какой она была несколько веков назад. Вы сможете подержать старинные игрушки, зайдете в ремесленные лавки и магазины и рассмотрите интерьеры домов-экспозиций. Мы поговорим о характерных традициях и обычаях, многие из которых сохранились до наших дней. А если вы проголодаетесь, мы сделаем перерыв на кофе или обед в местном уютном ресторанчике, идеальном для знакомства с кухней Исландии. Такое погружение в историю, обычаи и уклад северного народа поможет вам по-настоящему понять и оценить характер этого сурового, но волшебного острова, затерянного в Атлантике.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто стремится к более глубокому пониманию культуры и быта Исландии, а также путешественникам, которые ищут интересные и фотогеничные уголки в ближайших окрестностях Рейкьявика.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в Arbaer Open Air Museum — 1700 крон.
  • По вашему желанию экскурсию можно дополнить фотосессией в декорациях музея (стоимость уточняйте у гида).
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Арбаэярсафн
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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