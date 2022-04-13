Что вас ожидает

Исследовать Исландию через быт местных жителей

Всего в двух шагах от центра Рейкьявика расположился островок старины — Арбаэярсафн, который входит в десятку лучших open-air музеев мира. Оказавшись здесь, вы узнаете, как менялся с течением веков уклад жизни исландцев, и разберетесь, как и почему строились исландские дома. Мы посетим церквушку с травяной крышей, ювелирную мастерскую, типографию, домик садовника и экспозицию с национальными костюмами, заглянем в кузницу и аутентичную землянку, полюбуемся исландскими лошадками. А еще вы развеете несколько мифов о стране, услышите легенды, оцените местный юмор и из сотен ярких бытовых деталей сложите свой собственный образ Исландии.

Знакомство с исландскими традициями и обычаями

Увидеть или кузнеца за работой, рукодельницу за прялкой или косящих траву для коров и овец мужчин — в Арбаэярсафн вы прикоснетесь к исландской жизни, какой она была несколько веков назад. Вы сможете подержать старинные игрушки, зайдете в ремесленные лавки и магазины и рассмотрите интерьеры домов-экспозиций. Мы поговорим о характерных традициях и обычаях, многие из которых сохранились до наших дней. А если вы проголодаетесь, мы сделаем перерыв на кофе или обед в местном уютном ресторанчике, идеальном для знакомства с кухней Исландии. Такое погружение в историю, обычаи и уклад северного народа поможет вам по-настоящему понять и оценить характер этого сурового, но волшебного острова, затерянного в Атлантике.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто стремится к более глубокому пониманию культуры и быта Исландии, а также путешественникам, которые ищут интересные и фотогеничные уголки в ближайших окрестностях Рейкьявика.

Организационные детали