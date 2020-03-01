Юля проводит ещё 1 экскурсию

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Проехать по Золотому кольцу острова — от парка Тингветлир до водопада Гудльфос

Юля
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Юля – ваш гид
Наш маршрут охватит четыре красивейших уголка страны эльфов: национальный парк Тингветлир, водопад Гюдльфос, долину гейзеров Хёйкадалюр и вулканическое озеро Керид.

Вы побываете в месте, где тысячу лет назад объединились племена викингов, сделаете потрясающие фотографии, покормите исландских лошадок и ощутите природную магию острова.
От 320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов

Что вас ожидает

Кратерное озеро Керид
Поразительно голубой, идеально ровный овал озера Керид — наша первая остановка. Вы заглянете в кратер вулкана и прогуляетесь к природному водоему в оправе из красных скал и зеленого мха. А я расскажу о фольклорных фестивалях, которые проводятся на озере Керид из-за великолепной акустики: исполнители размещаются на сцене, смонтированной на лодках в центре озера.

Тингветлир: истоки страны викингов
Следом мы окажемся в парке Тингветлир — колыбели исландского государства и наглядном пособии по геологии. Перед вами раскинется гигантская трещина, разделившая два континента, Северную Америку и Евразию. Вы увидите ущелье Альманнагьяу и скалу Закона, заглянете в омут, где топили колдунов и преступников, а с видовой площадки окинете взглядом долину, где собрался старейший в Европе парламент Альтинг, объединивший племена викингов.

Долина гейзеров Хёйкадалюр
Бурлящая, кипящая и дышащая, будто живое существо: долина Хёйкадалюр покажет вам совершенно другую Исландию. Вы увидите источник Строккюр, выпускающий в небо 25-метровый столб воды, и спящий Гейсир, который дал название всем гейзерам планеты. А особенно эффектный вид на поля, окутанные парами и покрытые пузырящимися фонтанчиками, откроется с горы Лёйгарфьятль.

Легенды водопада Гудльфос
Один из красивейших водопадов Исландии мог бы и не существовать сейчас вовсе — у бурного Гудльфосса вы услышите историю о его чудесном спасении. Мы прогуляемся по ступеням гигантской расщелины, в которую с грохотом срываются потоки воды, исчезая в облаке мельчайших брызг. А с двух смотровых площадок вам откроются великолепные ракурсы каскадов Золотого водопада.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля в Рейкьявике (или близлежащем населённом пункте), путешествовать будем на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты на смотровую площадку озера Керид включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается только обед
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов
Магическая Исландия: первый день в стране эльфов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юля
Юля
Привет! Меня зовут Юля, и я живу в Исландии более 6 лет. Вулканы, ледники, гейзеры и водопады ― у страны с женским именем притягательность вселенского масштаба. Я помогу вам познакомиться с этой гордой красавицей и покажу ее сказочные природные уголки. Sjáumst! Увидимся!
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Юля проводит ещё 1 экскурсию

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