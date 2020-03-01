Юля проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Кратерное озеро Керид

Поразительно голубой, идеально ровный овал озера Керид — наша первая остановка. Вы заглянете в кратер вулкана и прогуляетесь к природному водоему в оправе из красных скал и зеленого мха. А я расскажу о фольклорных фестивалях, которые проводятся на озере Керид из-за великолепной акустики: исполнители размещаются на сцене, смонтированной на лодках в центре озера.

Тингветлир: истоки страны викингов

Следом мы окажемся в парке Тингветлир — колыбели исландского государства и наглядном пособии по геологии. Перед вами раскинется гигантская трещина, разделившая два континента, Северную Америку и Евразию. Вы увидите ущелье Альманнагьяу и скалу Закона, заглянете в омут, где топили колдунов и преступников, а с видовой площадки окинете взглядом долину, где собрался старейший в Европе парламент Альтинг, объединивший племена викингов.

Долина гейзеров Хёйкадалюр

Бурлящая, кипящая и дышащая, будто живое существо: долина Хёйкадалюр покажет вам совершенно другую Исландию. Вы увидите источник Строккюр, выпускающий в небо 25-метровый столб воды, и спящий Гейсир, который дал название всем гейзерам планеты. А особенно эффектный вид на поля, окутанные парами и покрытые пузырящимися фонтанчиками, откроется с горы Лёйгарфьятль.

Легенды водопада Гудльфос

Один из красивейших водопадов Исландии мог бы и не существовать сейчас вовсе — у бурного Гудльфосса вы услышите историю о его чудесном спасении. Мы прогуляемся по ступеням гигантской расщелины, в которую с грохотом срываются потоки воды, исчезая в облаке мельчайших брызг. А с двух смотровых площадок вам откроются великолепные ракурсы каскадов Золотого водопада.