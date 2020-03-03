Что вас ожидает

Идиллические виды и озеро Клейварватн

Немного отъехав от столицы, вы увидите, как современные дома сменяют ряды архаичных рыбных сушилок, горные вершины на горизонте и лавовые поля с овечками и лошадьми. Миновав перевал, мы окажемся у сине-зеленого озеро Клейварватн — третьего по величине и самого глубокого в стране. Вы услышите, как оно было образовано, и раскроете интересные факты из его прошлого.

Глиняный гейзер, свистящий пар и горячая разноцветная земля

Геотермальная зона Селтун ― еще одна «горячая точка» на нашем пути. Я расскажу, как здесь появился 30-ти метровый кратер. А гуляя по окрестностям другого мощного источника по имени Гюннуквер, вы раскроете, что помогает исландцам справляться с холодом даже в самые суровые зимы и как им удается выращивать фрукты в столь непростом климате. Кроме того, впечатлитесь облаками свистящего пара, горячей разноцветной землей и крупнейшим глиняным гейзером страны с температурой в жерле до 300 градусов по Цельсию!

Тролли, маяк на вершине утеса и отдых в спа-центре

Продолжая тему чудес, мы направимся на Атлантическое побережье, в сторону маяка Рейкьянесвити. Базальтовый берег здесь причудливо изрезан волнами океана, а на вершине утеса получаются фантастические снимки на фоне морской пены, черного песка и парящих под ногами птиц. Я расскажу, какими сказочными существами знаменита Исландия и почему тролли облюбовали для купания природный лавовый бассейн Бримкетитль. Завершающим аккордом путешествия станет SPA-центр «Голубая лагуна», где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.