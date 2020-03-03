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Насладиться инопланетными пейзажами одного из самых необычных мест на Земле

Юля
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Юля – ваш гид
Рейкьянес ― наиболее населенный регион Исландии и одновременно мечта интроверта.

Вас ждут живущие своей неспешной жизнью гейзеры, пустынные поля, изрезанное волнами Атлантическое побережье и немые скалы.

А я расскажу о традициях, истории и людях Исландии и покажу ракурсы для космических снимков!
От 240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес

Что вас ожидает

Идиллические виды и озеро Клейварватн
Немного отъехав от столицы, вы увидите, как современные дома сменяют ряды архаичных рыбных сушилок, горные вершины на горизонте и лавовые поля с овечками и лошадьми. Миновав перевал, мы окажемся у сине-зеленого озеро Клейварватн — третьего по величине и самого глубокого в стране. Вы услышите, как оно было образовано, и раскроете интересные факты из его прошлого.

Глиняный гейзер, свистящий пар и горячая разноцветная земля
Геотермальная зона Селтун ― еще одна «горячая точка» на нашем пути. Я расскажу, как здесь появился 30-ти метровый кратер. А гуляя по окрестностям другого мощного источника по имени Гюннуквер, вы раскроете, что помогает исландцам справляться с холодом даже в самые суровые зимы и как им удается выращивать фрукты в столь непростом климате. Кроме того, впечатлитесь облаками свистящего пара, горячей разноцветной землей и крупнейшим глиняным гейзером страны с температурой в жерле до 300 градусов по Цельсию!

Тролли, маяк на вершине утеса и отдых в спа-центре
Продолжая тему чудес, мы направимся на Атлантическое побережье, в сторону маяка Рейкьянесвити. Базальтовый берег здесь причудливо изрезан волнами океана, а на вершине утеса получаются фантастические снимки на фоне морской пены, черного песка и парящих под ногами птиц. Я расскажу, какими сказочными существами знаменита Исландия и почему тролли облюбовали для купания природный лавовый бассейн Бримкетитль. Завершающим аккордом путешествия станет SPA-центр «Голубая лагуна», где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

Организационные детали

Билет в SPA-центр не включен в стоимость (посещение по желанию): взрослые от 80 евро, детям 2-13 лет вход бесплатный

Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юля
Юля
Привет! Меня зовут Юля, и я живу в Исландии более 6 лет. Вулканы, ледники, гейзеры и водопады ― у страны с женским именем притягательность вселенского масштаба. Я помогу вам познакомиться с этой гордой красавицей и покажу ее сказочные природные уголки. Sjáumst! Увидимся!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Юля встретила нас прям в аэропорту, что было очень удобно.
Красивые места, пейзажи. У Юли с собой был термос с чаем и вкусный шоколад, это очень скрашивало пронизывающие ветра Исландии :)
Юля может сделать красивые ваши фотографии как на телефон, так и на фотоаппарат!

Очень советую!!!

Юля проводит ещё 1 экскурсию

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