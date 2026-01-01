Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
5 июл в 08:00
13 сен в 08:00
€2990 за человека
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€3700 за человека
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
13 июн в 08:00
5 июл в 08:00
€1690 за человека
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
289 900 ₽ за человека
