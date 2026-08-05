Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом

Говорят, Аликанте — одно из лучших мест для жизни в Испании. Но он не так прост, как кажется. Его прошлое наполнено историями о несчастной любви и кровавых сражениях. Подробности расскажет аудиогид на прогулке по узким улочкам. Впечатления от города дополнит посещение арены Пласа-де-Торос, где вы выйдете на трибуны и поле боя. А в Музее корриды узнаете о судьбах лучших матадоров.
Описание билета
Арена Пласа-де-Торос
- Под рассказ аудиогида вы исследуете её в удобном темпе, от главных ворот до загонов для быков и лошадей.
- Прогуляетесь по трибунам и казармам.
- Посетите медпункт и часовню, выйдите на арену.
- Рассмотрите костюмы матадоров в Музее корриды.
Прогулка по улицам Аликанте
- Вы начнёте неподалеку от Пласа-де-Торос и пройдёте до подножия горы Бенакантиль, где стоит замок Санта-Барбара. Вы увидите:
— базилику Святой Девы Марии
— дом магната Карбонеля
— старинный арабский квартал Санта-Круз
— собор Святого Николая
— центральный рынок и Ратушу
— смотровую площадку с лучшим видом на город и море.
- А ещё узнаете:
— как отомстил богач, которого приняли за оборванца
— как выживший Икар стал серфером
— какую любимую традицию всей страны случайно придумали виноградари, которые хотели заработать денег
— как 22 сироты спасли Латинскую Америку от мучительной смерти
— зачем мёртвому коменданту крепости отрубили руку
— где в Аликанте лучший пляж и как выбирать самое вкусное вино.
Организационные детали
- В стоимость входит посещение арены Аликанте, Музея корриды и экскурсия по улицам города с аудиогидом. После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу.
- Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн. Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице.
- Билет на арену необходимо иметь при себе на протяжении всего посещения. Он действителен только в указанную на нём дату.
- Официальный аудиогид по арене и музею вы получите на входе.
- Экскурсия по арене адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Детский (13–17 лет) билет на арену и аудиогид по городу
|€20
|Пенсионерский (65+) билет на арену и аудиогид по городу
|€22
|Взрослый (18–64 лет) билет на арену и аудиогид по городу
|€24
|Детский (5–12 лет) билет на арену
|€6
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арены Plaza-de-Toros
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 215 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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