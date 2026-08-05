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Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом

Зайти в казармы Пласа-де-Торос, а ещё увидеть базилику Девы Марии, Ратушу и квартал Санта-Круз
Говорят, Аликанте — одно из лучших мест для жизни в Испании. Но он не так прост, как кажется. Его прошлое наполнено историями о несчастной любви и кровавых сражениях. Подробности расскажет аудиогид на прогулке по узким улочкам. Впечатления от города дополнит посещение арены Пласа-де-Торос, где вы выйдете на трибуны и поле боя. А в Музее корриды узнаете о судьбах лучших матадоров.
Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом
Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом
Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом

Описание билета

Арена Пласа-де-Торос

  • Под рассказ аудиогида вы исследуете её в удобном темпе, от главных ворот до загонов для быков и лошадей.
  • Прогуляетесь по трибунам и казармам.
  • Посетите медпункт и часовню, выйдите на арену.
  • Рассмотрите костюмы матадоров в Музее корриды.

Прогулка по улицам Аликанте

  • Вы начнёте неподалеку от Пласа-де-Торос и пройдёте до подножия горы Бенакантиль, где стоит замок Санта-Барбара. Вы увидите:
    — базилику Святой Девы Марии
    — дом магната Карбонеля
    — старинный арабский квартал Санта-Круз
    — собор Святого Николая
    — центральный рынок и Ратушу
    — смотровую площадку с лучшим видом на город и море.
  • А ещё узнаете:
    — как отомстил богач, которого приняли за оборванца
    — как выживший Икар стал серфером
    — какую любимую традицию всей страны случайно придумали виноградари, которые хотели заработать денег
    — как 22 сироты спасли Латинскую Америку от мучительной смерти
    — зачем мёртвому коменданту крепости отрубили руку
    — где в Аликанте лучший пляж и как выбирать самое вкусное вино.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение арены Аликанте, Музея корриды и экскурсия по улицам города с аудиогидом. После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу.
  • Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн. Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице.
  • Билет на арену необходимо иметь при себе на протяжении всего посещения. Он действителен только в указанную на нём дату.
  • Официальный аудиогид по арене и музею вы получите на входе.
  • Экскурсия по арене адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Детский (13–17 лет) билет на арену и аудиогид по городу€20
Пенсионерский (65+) билет на арену и аудиогид по городу€22
Взрослый (18–64 лет) билет на арену и аудиогид по городу€24
Детский (5–12 лет) билет на арену€6
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арены Plaza-de-Toros
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 215 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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