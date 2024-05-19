Экскурсии проходящие только летом в Аликанте

Найдено 11 экскурсий в категории «Летние» в Аликанте на русском языке, цены от €65, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Аликанте
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Магия вечернего Аликанте
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер
Начало: На площади Puerta del Mar
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 85 за всё до 10 чел.
Аликанте - город света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Аликанте - город света
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
10 июня в 19:00
11 июня в 15:00
150 за всё до 3 чел.
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
110 за всё до 2 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
335 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по Аликанте
Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 170 за всё до 4 чел.
Город-крепость Гвадалест
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Аликанте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 3 чел.
Топ-места Аликанте
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Город-крепость Гвадалест
    Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵
  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    23 февраля 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
  • A
    Anzelika
    16 февраля 2024
    Аликанте - город света
    Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
  • Т
    Тамара
    26 ноября 2023
    Магия вечернего Аликанте
    Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
  • Н
    Надежда
    30 октября 2023
    Аликанте - город света
    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
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    экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия)

    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом ЕленойПобывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело экскурсоводом Еленой
  • А
    Алена
    17 октября 2023
    Город-крепость Гвадалест
    Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
  • е
    елена
    25 августа 2023
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Летние»

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  1. Магия вечернего Аликанте
  2. Аликанте - город света
  3. Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
  4. Один день в прекрасной Мурсии
  5. Велопрогулка по пригородам Аликанте
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Летние" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 65 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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