1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Аликанте - в королевскую Мурсию: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
Начало: У места вашего проживания в Аликанте
«А внутренний дворик клуба украшают скульптуры, привезенные из музея Ватикана»
5 июля в 15:00
6 июля в 15:00
€335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
«В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гвадалесте аж 8 штук»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Аликанте. Обзорная экскурсия
Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
«В музее хранятся копии самых интересных фигур разных лет, а я дополню визит историей про праздник и его традиции»
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
от €100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 мая 2024Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
- ААлена17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
- ЛЛариса18 сентября 2019Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
- ААнна3 августа 2019Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 335. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 28 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август