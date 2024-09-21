Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Аликанте на русском языке, цены от €76, скидки до 4%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
На машине
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Путешествие по Аликанте: храм Св. Марии Магдалены, руины Кастильо-де-ла-Мола и старинные улочки Новельды. Узнайте о каталонском модерне и буржуазной архитектуре
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
«Храм в стиле каталонского модерна»
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
250 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
На велосипеде
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
«По проселочным дорожкам мы доберемся к монастырю Санта Фас – месту паломничества тысяч местных жителей»
Завтра в 10:00
23 янв в 10:00
110 за всё до 2 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: У отеля Melia
«Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
23 янв в 09:15
7976 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 сентября 2024
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Мария, большое спасибо за чудесное путешествие по окрестностям Аликанте! Всем рекомендую. Очень комфортно, приятно, живописные дороги. Особенно понравились старинные башни и рассказ Марии об истории этих мест. Заканчивается экскурсия в монастыре, тоже рекомендую посетить!
  • L
    Lea
    22 августа 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Спасибо
  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много нового узнала(особенно, что Мария Магдалина была женой, до сих пор в шоке))).)Следующую поездку будем планировать экскурсии только у Вас! Еще раз спасибо
    Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    17 июля 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Прекрасная прогулка на велосипеде. Подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде.

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
  2. Велопрогулка по пригородам Аликанте
  3. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в январе 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 250 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 24 ⭐ отзыва, цены от €76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март