4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Путешествие по Аликанте: храм Св. Марии Магдалены, руины Кастильо-де-ла-Мола и старинные улочки Новельды. Узнайте о каталонском модерне и буржуазной архитектуре
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
«Храм в стиле каталонского модерна»
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
€250 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
«По проселочным дорожкам мы доберемся к монастырю Санта Фас – месту паломничества тысяч местных жителей»
Завтра в 10:00
23 янв в 10:00
€110 за всё до 2 чел.
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: У отеля Melia
«Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
23 янв в 09:15
79€76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 сентября 2024Мария, большое спасибо за чудесное путешествие по окрестностям Аликанте! Всем рекомендую. Очень комфортно, приятно, живописные дороги. Особенно понравились старинные башни и рассказ Марии об истории этих мест. Заканчивается экскурсия в монастыре, тоже рекомендую посетить!
- LLea22 августа 2024Спасибо
- ИИрина13 июля 2024Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много нового узнала(особенно, что Мария Магдалина была женой, до сих пор в шоке))).)Следующую поездку будем планировать экскурсии только у Вас! Еще раз спасибо
- ООльга19 апреля 2024Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо
- ГГеннадий22 сентября 2019Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
- ЕЕвгений17 июля 2019Прекрасная прогулка на велосипеде. Подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде.
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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