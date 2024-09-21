А Анна Велопрогулка по пригородам Аликанте Мария, большое спасибо за чудесное путешествие по окрестностям Аликанте! Всем рекомендую. Очень комфортно, приятно, живописные дороги. Особенно понравились старинные башни и рассказ Марии об истории этих мест. Заканчивается экскурсия в монастыре, тоже рекомендую посетить!

L Lea Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди Спасибо

И Ирина Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди Мы в восторге от экскурсии и гида! Очень понравилось, гид отвечала на все вопросы раскрыто, много нового узнала(особенно, что Мария Магдалина была женой, до сих пор в шоке))).)Следующую поездку будем планировать экскурсии только у Вас! Еще раз спасибо

О Ольга Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵

Г Геннадий Велопрогулка по пригородам Аликанте Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.