1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Аликанте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 мая 2024Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ААлена17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
- еелена25 августа 2023Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
- ССветлана25 февраля 2020Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового. Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое. Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
- ЛЛариса18 сентября 2019Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
- ААнна3 августа 2019Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На машине»
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