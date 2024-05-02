Экскурсии по Аликанте на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Аликанте на русском языке, цены от €65, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
335 за всё до 3 чел.
Город-крепость Гвадалест
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Аликанте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 3 чел.
Топ-места Аликанте
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Город-крепость Гвадалест
    Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵
  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • А
    Алена
    17 октября 2023
    Город-крепость Гвадалест
    Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
  • е
    елена
    25 августа 2023
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового. Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое. Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
  • Л
    Лариса
    18 сентября 2019
    Город-крепость Гвадалест
    Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
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    к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.

  • А
    Анна
    3 августа 2019
    Из Аликанте - в королевскую Мурсию
    Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 17 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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