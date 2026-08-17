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Прогулка по Аликанте с аудиогидом в вашем смартфоне

В своём темпе познакомиться с прошлым и настоящим солнечного города на Средиземном море
Говорят, Аликанте — один из лучших городов для жизни в Испании. Он согреет вас южным солнцем и приласкает нежным морем. Угостит сладким вином и закружит в водовороте бесконечного веселья. Но
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Аликанте не так прост, как кажется.

Его прошлое наполнено историями о несчастной любви и кровавых сражениях, и уже больше ста лет на него равняется вся страна. Приглашаем вас окунуться в его историю вместе с нашим аудиогидом.

Прогулка по Аликанте с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Аликанте с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Аликанте с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Вы пройдёте от Пласа де лос Лусерос до арабского квартала Санта-Круз мимо главных достопримечательностей города и увидите:

  • базилику Святой Девы Марии
  • дом Карбонеля
  • кафедральный собор Святого Николая
  • центральный рынок и Ратушу

Вы узнаете:

  • как 22 сироты спасли Латинскую Америку от мучительной смерти
  • зачем мёртвому коменданту крепости отрубили руку
  • почему аликантийцы так любят вранье
  • правда ли, что раз в год по улицам города бродят члены Ку-клукс-клана
  • в каком доме водятся ведьмы

А также про месть богача, которого приняли за оборванца, про выжившего Икара, который стал сёрфером, и про виноградарей, которые хотели заработать денег, но случайно придумали любимую традицию всей страны.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Базовый билет€12
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Лос-Лусерос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5164 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

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