Говорят, Аликанте — один из лучших городов для жизни в Испании. Он согреет вас южным солнцем и приласкает нежным морем. Угостит сладким вином и закружит в водовороте бесконечного веселья. Но
Описание аудиогида
Вы пройдёте от Пласа де лос Лусерос до арабского квартала Санта-Круз мимо главных достопримечательностей города и увидите:
- базилику Святой Девы Марии
- дом Карбонеля
- кафедральный собор Святого Николая
- центральный рынок и Ратушу
Вы узнаете:
- как 22 сироты спасли Латинскую Америку от мучительной смерти
- зачем мёртвому коменданту крепости отрубили руку
- почему аликантийцы так любят вранье
- правда ли, что раз в год по улицам города бродят члены Ку-клукс-клана
- в каком доме водятся ведьмы
А также про месть богача, которого приняли за оборванца, про выжившего Икара, который стал сёрфером, и про виноградарей, которые хотели заработать денег, но случайно придумали любимую традицию всей страны.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Лос-Лусерос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5164 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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