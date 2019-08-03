6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
Начало: У места вашего проживания в Аликанте
«если вас 4–7 человек, то мы поедем на минивэне»
24 янв в 15:00
25 янв в 15:00
€370 за всё до 3 чел.
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
«В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
79€76 за человека
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: У отеля Melia
«В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
23 янв в 09:15
79€76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 августа 2019Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в январе 2025
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