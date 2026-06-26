Когда: во вторник и пятницу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15 и 12:30, в воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 и 11:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала