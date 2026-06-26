Эта программа для тех, кто уже видел туристические районы — и теперь хочет узнать о Барселоне для местных.
Ощутить контраст эпох: от мистического покоя готической жемчужины — монастыря Педральбес 14 века
Ощутить контраст эпох: от мистического покоя готической жемчужины — монастыря Педральбес 14 века
Описание экскурсии
- Королевский монастырь в районе Pedralbes.
- Квартал вилл по пути к Sarria.
- Церковь, с которой начиналась история района Sarria.
- Старинные улицы района, кондитерская 19 века.
Темы
- Женская власть сквозь века в монастыре Педральбес — обсудим, как знатные женщины Средневековья создали прообраз закрытого женского клуба и как их наследие сформировало «благородный» облик района на 700 лет вперед.
- Система «свой — чужой». Поговорим о социальном устройстве: где учатся наследники (от школы иезуитов до бизнес-школ IESE), в каких теннисных клубах заключаются сделки и почему жители Саррии до сих пор говорят «еду в Барселону», подчеркивая свою автономию.
Организационные детали
- Отдельно — вход в монастырь Педральбес (5,20€).
- Пешком пройдём около 4 км.
- При желании можем вызвать такси (около 10€ на всех) и доехать до 4 модернистких усадеб. В том числе и Гауди — Bellesguard.
- Можем по желанию остановиться в кафе и съесть десерт по старому монастырскому рецепт (4–7€).
во вторник и пятницу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15 и 12:30, в воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в монастырь Педральбес
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15 и 12:30, в воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 и 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Барселону без спешки — так, как люблю её сама. Зову пройтись и увидеть город по-новому. Провожу арт-прогулки по каталонскому модерну, где рассказываю особенную историю Барселоны и её жителей 19 века, по частным галереям — говорим о современном искусстве, а также по местным тапасным с оранжевым вином.
Входит в следующие категории Барселоны
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