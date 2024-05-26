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мы не заметили, как пролетели часы экскурсии. Интересные факты с момента основания города и до наших дней Евгений доносит ярким живым языком, разбавляя исторические события легендами и байками из жизни каталонцев. Мы взяли билеты на посещение храма Святого Семейства на самый последний сеанс, в 17.15, и Евгений составил экскурсию так, чтобы завершить её у входа в храм после интереснейшего рассказа о становлении и творчестве Гауди, а так же о этапах строительства храма. Хотим выразить огромную благодарность Евгению и рекомендовать его всем, кто захочет окунуться в Барселону.