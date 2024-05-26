1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
«На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
«Мы пройдём мимо Музея национального искусства Каталонии и мимо волшебных фонтанов к не менее волшебной по красоте площади Испании»
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«На площади Испании осмотрите постройки, возведенные к архитектурной выставке, которая прошла в Барселоне в 1929 году»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
«Вы осмотрите площадь Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды, и Пласа Каталуния — главную площадь города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Далее мы двинемся к Площади Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
«На площади Испании я раскрою вам тайну еще одного каталонского символа и доказательства «каталонского упрямства»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
«Площадь Испании и смотровая площадка»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Площадь Каталонии и площадь Испании»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
- ММарина10 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия от Натальи! Время пролетело незаметно, но зато сколько интересных фактов о Барселоне и в целом Каталонии
- ООльга9 апреля 2024мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
- GGalina3 апреля 2024Мы с семьей были в восторге. Большое спасибо за отличную экскурсию, прошло на одном дыхании. Не первый раз а Барселоне,
- ССергей22 февраля 2024Мы восхищены тем, как Евгений провел экскурсию по Барселоне. Прекрасный рассказчик, увлеченный своим городом, сумел захватить наше внимание так, что
- ЕЕкатерина23 января 2024Наталья шикарно провела экскурсию, все безумно понравилось, очень интересно было ее слушать, время пролетело незаметно, очень благодарна. Однозначно рекомендую Наталью, прекрасный экскурсовод и человек🌸🌸🌸
- ВВиктория4 декабря 2023Отличная экскурсия по Барселоне. Нина рассказала интересные факты о Барселоне, творениях Гауди, особенно понравилось про Саграду Фамилию. Спасибо.
- ЮЮрий20 сентября 2023Экскурсия понравилась. Получили больше информации, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно! Спасибо, Нина!
- ММарина8 сентября 2023Наталья провела незабываемую экскурсию по Барселоне, в форме увлекательного рассказа преподнесла и историю города и информацию о том, чем сегодня живет Барселона! Большое ей спасибо!
- ЕЕлена19 июня 2023Владимир -гид, познакомивший меня с Барселоной, действительно сам влюблен в этот город, и рассказывает о нем так, что не влюбиться
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Площадь Испании»
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