Площадь Испании – экскурсии в Барселоне

Найдено 9 экскурсий в категории «Площадь Испании» в Барселоне на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
«На знаменитой площади Испании вы узнаете, как Всемирная выставка 1929 года изменила облик города»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
«Мы пройдём мимо Музея национального искусства Каталонии и мимо волшебных фонтанов к не менее волшебной по красоте площади Испании»
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«На площади Испании осмотрите постройки, возведенные к архитектурной выставке, которая прошла в Барселоне в 1929 году»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
187 за всё до 10 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
«Вы осмотрите площадь Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды, и Пласа Каталуния — главную площадь города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Далее мы двинемся к Площади Испании, где расположена некогда знаменитая Арена для проведения корриды»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
«На площади Испании я раскрою вам тайну еще одного каталонского символа и доказательства «каталонского упрямства»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
«Площадь Испании и смотровая площадка»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Площадь Каталонии и площадь Испании»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Барселона от готики до фешенебельных площадей
    Нам очень понравилась экскурсия от Натальи! Время пролетело незаметно, но зато сколько интересных фактов о Барселоне и в целом Каталонии
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    мы узнали-не передать! Наталья очень приятная, умная, с чувством юмора женщина. Настоятельно рекомендуем экскурсию, если хотите провести время с пользой и в то же время в дружеской и непринуждённой обстановке.

  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
    мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
  • G
    Galina
    3 апреля 2024
    Вся Барселона за один день
    Мы с семьей были в восторге. Большое спасибо за отличную экскурсию, прошло на одном дыхании. Не первый раз а Барселоне,
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    но открыли для себя много нового. Евгений отличный рассказчик, отдельно хочется отметить техническую и визуальную подготовку. Наушники, микрофон, фотографии- это уже профессиональный уровень. 6 часов пролетели совсем незаметно.

  • С
    Сергей
    22 февраля 2024
    Вся Барселона за один день
    Мы восхищены тем, как Евгений провел экскурсию по Барселоне. Прекрасный рассказчик, увлеченный своим городом, сумел захватить наше внимание так, что
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    мы не заметили, как пролетели часы экскурсии. Интересные факты с момента основания города и до наших дней Евгений доносит ярким живым языком, разбавляя исторические события легендами и байками из жизни каталонцев. Мы взяли билеты на посещение храма Святого Семейства на самый последний сеанс, в 17.15, и Евгений составил экскурсию так, чтобы завершить её у входа в храм после интереснейшего рассказа о становлении и творчестве Гауди, а так же о этапах строительства храма. Хотим выразить огромную благодарность Евгению и рекомендовать его всем, кто захочет окунуться в Барселону.

  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Барселона от готики до фешенебельных площадей
    Наталья шикарно провела экскурсию, все безумно понравилось, очень интересно было ее слушать, время пролетело незаметно, очень благодарна. Однозначно рекомендую Наталью, прекрасный экскурсовод и человек🌸🌸🌸
    Наталья шикарно провела экскурсию, все безумно понравилось, очень интересно было ее слушать, время пролетело незаметно, очень
  • В
    Виктория
    4 декабря 2023
    Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
    Отличная экскурсия по Барселоне. Нина рассказала интересные факты о Барселоне, творениях Гауди, особенно понравилось про Саграду Фамилию. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    20 сентября 2023
    Барселона под особым углом, или О чем молчат путеводители
    Экскурсия понравилась. Получили больше информации, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно! Спасибо, Нина!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Барселона от готики до фешенебельных площадей
    Наталья провела незабываемую экскурсию по Барселоне, в форме увлекательного рассказа преподнесла и историю города и информацию о том, чем сегодня живет Барселона! Большое ей спасибо!
  • Е
    Елена
    19 июня 2023
    Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
    Владимир -гид, познакомивший меня с Барселоной, действительно сам влюблен в этот город, и рассказывает о нем так, что не влюбиться
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    не возможно! Глубокие градостроительные знания, информация из социальной и культурной области Каталонии заставляют поверить, что город, по которому путешествуем, действительно - лучший город! Знакомство с общеизвестными и такими желанными точками притяжения - Готическим кварталом, Собором Саграды Фамилии, районом Борн и многими другими, просто завораживает. Узкие улочки, где снимался фильм "Парфюмер", заставили меня поверить в то, что Средневековье вовсе не где-то там в веках, а рядом с нами. Ресторанчик, где на меня пялился усатый рак, не желающий отправиться в тарелку, впечатлил и запомнился. Умение подстроиться под клиента, пойти навстречу его пожеланиям - очень важный аргумент в экскурсионном деле. Именно это позволяет мне поставить экскурсии от Владимира высокую оценку. Он слышит клиента. Вот и меня услышали.) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Площадь Испании»

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  1. Барселона от готики до фешенебельных площадей
  2. Вся Барселона за один день
  3. Визитные карточки Барселоны
  4. Монжуик - окно в Барселону
  5. «Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Площадь Испании" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 36 до 400. Туристы уже оставили гидам 333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Испании», 333 ⭐ отзыва, цены от €36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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