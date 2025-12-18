Пешеходная экскурсия от Дворца каталонской музыки через парк Цитадель к морскому побережью.
Вы увидите архитектурные памятники модернизма, узнаете о связи музыки и политики в истории Барселоны и завершите маршрут у Старого порта.
Описание экскурсии
От дворца музыки до морского берега:
- путь через историю и культуру.
- Эта пешеходная экскурсия проводит через разные эпохи и стили Барселоны — от модернистских шедевров до морского побережья. Маршрут соединяет архитектурные памятники с атмосферными улицами и парковыми пространствами.
- Музыка и архитектура.
- Начинается прогулка у Дворца каталонской музыки — работы архитектора Льюиса Доменека-и-Монтанера, где переплелись музыкальные и политические мотивы. Далее следует улица Сант Пере Мес Альт с ее ремесленными традициями и скрытыми двориками.
- Парковые ансамбли и исторические символы.
- Маршрут проходит через Триумфальную арку, построенную для Всемирной выставки 1888 года, и продолжается в парке Цитадель. Здесь вы увидите фонтан с мифологическими существами, к созданию которого приложил руку Антонио Гауди, и Замок трёх драконов — фантазийное сооружение Доменека-и-Монтанера.
- Морское завершение.
- Экскурсия завершается в районе Рибера с его морской атмосферой и Старом порту, где открываются виды на яхты и статую Колумба. Этот финал символизирует связь города с морем и свободу.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец каталонской музыки
- Улица Сант Пере Мес Альт
- Триумфальная арка
- Прогулочная аллея Луиса Компаниса
- Парк Цитадель
- Замок трёх драконов
- Район Рибера
- Старый порт
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Palau de la Música Catalana
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворец каталонской музыки
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
