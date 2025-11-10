Мария — ваш гид в Барселоне

перемещениям и большая любовь к Испании спустя время привели меня в Барселону. Уникальная атмосфера и захватывающая история этого города никого не оставляют равнодушными. Я хочу показать вам самые интересные и красивые места, рассказать о людях, творивших историю искусства здесь, и вместе насладиться прогулкой, чтобы приятные воспоминания от вашего путешествия остались надолго!

Я обожаю путешествовать и работаю в туризме с 2010 года. В 2015 году я переехала из Санкт-Петербурга в Буэнос-Айрес и несколько лет знакомила путешественников с этим прекрасным городом. Страсть к