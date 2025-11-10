Барселона — это место, где встречаются древность и современность, а в воздухе витает дух свободы. Мы рассмотрим модернистские фасады Гауди и побродим по старым готическим улочкам.
Я расскажу вам живую историю города, познакомлю с местными традициями и помогу понять, чем дышит Барселона сегодня.
Я расскажу вам живую историю города, познакомлю с местными традициями и помогу понять, чем дышит Барселона сегодня.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Мила (Casa Milà / La Pedrera) — волнообразный фасад, последний гражданский проект Гауди и архитектурное заявление о свободе формы.
- Проспект Пасео-де-Грасиа (Passeig de Gràcia). На элегантном бульваре соревнуются три модернистских шедевра: Дом Бальо, Дом Амалье и Дом Лео Морера.
- Площадь Каталонии — точку пересечения старого и нового города, сердце современной Барселоны.
- Улицу Портал дель Анхель (Portal de l’Àngel) — оживлённую торговую артерию, ведущую в Готический квартал.
- «Стену поцелуев» — мозаику, созданную в честь 300-летия потери независимости Каталонии, ставшую символом любви и свободы.
- Кафедральный собор Барселоны — готическое величие, посвящённое святой Эулалии.
- Мост Епископа — романтический неоготический переход между зданиями, один из самых фотографируемых символов.
- Площадь Сант Жауме (Plaça Sant Jaume) — центр политической жизни с резиденцией правительства Каталонии.
- Площадь Реал — живую площадь с пальмами, фонарями по проекту Гауди и атмосферой южного города.
- Рынок Бокерия (Mercat de la Boqueria) — гастрономический центр города, где можно попробовать каталонские деликатесы.
- Памятник Колумбу — точка у моря, откуда начался путь в Новый Свет и куда вернулся Колумб после открытия Америки.
Вы узнаете:
- Как Гауди изменил представление о жилой архитектуре.
- Почему в Барселоне возник «Квартал раздора».
- Чем каталонцы отличаются от испанцев.
- Какие традиции и праздники особенно важны для жителей Каталонии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пасео де Грасия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Я обожаю путешествовать и работаю в туризме с 2010 года. В 2015 году я переехала из Санкт-Петербурга в Буэнос-Айрес и несколько лет знакомила путешественников с этим прекрасным городом. Страсть кЗадать вопрос
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от €60
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Погрузитесь в мир Антони Гауди за 3 часа! Увидите дом Бальо, Саграду Фамилию и парк Гуэль, узнав о новаторских идеях и символизме великого архитектора
Начало: В районе метро Драсанес
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Территория каталонского модерна
Прогуляйтесь по Эщампле, изучая уникальные архитектурные шедевры каталонского модерна, от Саграды Фамилии до старинных улочек Барселоны
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€147 за всё до 5 чел.