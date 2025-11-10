Погрузитесь в атмосферу столицы Каталонии, исследуя её богатую историю и гастрономические традиции! Мы прогуляемся по Готическому кварталу, который откроет тайны древнего города. Зайдём в ресторан, где тапас и кава позволят вам буквально попробовать местную жизнь на вкус — если захотите. А завершим день на воде, наслаждаясь закатом и видами Барселоны.

за 1–5 человек или €70 за человека, если вас больше

от €350 за 1–5 человек или €70 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Готический квартал

Здесь каждая улица хранит память о прошлом. Вы узнаете, как Барселона возникла на месте римской колонии и пережила падение Римской империи, нашествие мавров и завоевания. Откроете величие арагонской короны, заглянете в мрачное средневековье и отыщете следы Гражданской войны в архитектуре города.

Гастрономические традиции

Отправимся в местный ресторанчик, где вы по желанию попробуете тапас и пинчос, каву и вермут. Мы расскажем о каталонской и испанской кухнях, традициях барселонцев и их любимых блюдах.

Поездка на катамаране

Завершим день небольшим круизом на катамаране по Средиземному морю. Вы полюбуетесь красивым закатом и оцените пейзажи Барселоны с воды.

Организационные детали