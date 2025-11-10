Погрузитесь в атмосферу столицы Каталонии, исследуя её богатую историю и гастрономические традиции! Мы прогуляемся по Готическому кварталу, который откроет тайны древнего города.
Зайдём в ресторан, где тапас и кава позволят вам буквально попробовать местную жизнь на вкус — если захотите. А завершим день на воде, наслаждаясь закатом и видами Барселоны.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Готический квартал
Здесь каждая улица хранит память о прошлом. Вы узнаете, как Барселона возникла на месте римской колонии и пережила падение Римской империи, нашествие мавров и завоевания. Откроете величие арагонской короны, заглянете в мрачное средневековье и отыщете следы Гражданской войны в архитектуре города.
Гастрономические традиции
Отправимся в местный ресторанчик, где вы по желанию попробуете тапас и пинчос, каву и вермут. Мы расскажем о каталонской и испанской кухнях, традициях барселонцев и их любимых блюдах.
Поездка на катамаране
Завершим день небольшим круизом на катамаране по Средиземному морю. Вы полюбуетесь красивым закатом и оцените пейзажи Барселоны с воды.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане — €10–25 за чел., поездка на катамаране — €15–25 за чел.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Дети до 12 лет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Барселоне
Наша команда состоит из друзей, объединённых общими интересами, любовью к Барселоне и желанием делиться этим с вами. Наши гиды — опытные путешественники и любители истории, которые тщательно изучили местную культуру, людей и их обычаи.Задать вопрос
