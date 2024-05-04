Гора и парк Монжуик – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора и парк Монжуик» в Барселоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монжуик - окно в Барселону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
187 за всё до 10 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Олимпийская Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Олимпийская Барселона: путешествие по символам игр 1992
Откройте для себя Олимпийскую Барселону, исследуйте её трансформацию и коснитесь истории спортивных достижений
Начало: У центрального телеграфа
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Натали
    4 мая 2024
    С корабля - по Барселоне
    Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали
  • А
    Александр
    21 мая 2022
    Монжуик - окно в Барселону
    Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
  • В
    Валерий
    9 июня 2018
    Монжуик - окно в Барселону
    Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
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    — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гора и парк Монжуик»

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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Гора и парк Монжуик" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 220. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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