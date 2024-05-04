1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийская Барселона: путешествие по символам игр 1992
Откройте для себя Олимпийскую Барселону, исследуйте её трансформацию и коснитесь истории спортивных достижений
Начало: У центрального телеграфа
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали4 мая 2024Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали
- ААлександр21 мая 2022Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
- ВВалерий9 июня 2018Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гора и парк Монжуик»
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