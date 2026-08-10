Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом

Познакомьтесь с Барселоной на двухэтажном автобусе-кабриолете с аудиогидом на русском языке. Два маршрута объединяют шедевры Гауди, Монжуик, побережье, Тибидабо и стадион ФК «Барселона». Выходите там, где хочется задержаться, и продолжайте путь на следующем автобусе. А билет с аудиопрогулкой по Готическому кварталу проведёт вас туда, куда можно попасть только пешком.

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Описание билета

В одном билете два маршрута: красный и синий.

Красный маршрут начинается на площади Каталонии и проходит через центральные и приморские районы Барселоны. Среди главных остановок:

Дом Бальо и Фонд Антони Тапиеса

площадь Испании, Кайшафорум и павильон Миса ван дер Роэ

Испанская деревня и Национальный музей искусства Каталонии

Олимпийское кольцо, Фонд Жоана Миро и канатная дорога Монжуик

памятник Колумбу и бульвар Ла Рамбла

Олимпийский порт, пляжи Богатель и Нова-Мар-Белла

Побленоу, башня Глориес, Саграда Фамилия и Триумфальная арка

Вы узнаете, как Всемирная выставка и Олимпийские игры изменили Монжуик, на каком городском пляже лучше всего купаться и как Барселона преобразила бывшие промышленные кварталы.

Синий маршрут объединяет знаковые здания каталонского модернизма и районы вдали от побережья:

проспект Грасиа и Дом Мила

модернистский комплекс Сан-Пау

парк Гуэль

Голубой трамвай и Тибидабо

Саррия и монастырь Педральбес

Королевский дворец и павильоны Гуэля

стадион ФК «Барселона»

районы Лес-Кортс, Эшампле и Сант-Антони

Аудиогид коротко расскажет о зданиях Антонио Гауди, чтобы вы могли решить, где выйти и что осмотреть подробнее. Вы также узнаете, как проспект Грасиа стал самой дорогой улицей Испании и почему испанцы так здорово играют в футбол.

Аудиопрогулка по Готическому кварталу (если выбрана соответствующая категория билета)

После поездки вы самостоятельно исследуете улочки в историческом центре, куда автобус не может заехать. Удобная навигация в смартфоне подскажет, как не заблудиться и увидеть всё самое интересное:

Кафедральный собор Святой Евлалии

Королевская площадь

площадь Святого Иакова

древнеримские стены

Еврейский квартал

мост Епископа

старейшие улицы и скрытые уголки Барселоны

На прогулке вы узнаете, как город вырос из римской колонии, почему Готический квартал не настолько средневековый, каким кажется, где заседала инквизиция и проходили публичные казни, а также где жили барселонские аристократы.

Организационные детали

Билет действует 24 или 48 часов и позволяет свободно выходить и снова садиться на автобусы обеих линий. На двух маршрутах — более 30 остановок рядом с основными достопримечательностями

В автобусе работает аудиогид на 16 языках, включая русский, и бесплатный Wi-Fi

Пассажирам предоставляются скидки в некоторых музеях, ресторанах и магазинах

Автобусы курсируют круглый год, кроме 1 января и 25 декабря. Первый рейс отправляется в 9:00, последний — с площади Каталонии в 19:00. Обычный интервал движения — около 20 минут, но он может меняться в зависимости от сезона, пробок и городских мероприятий

Автобусы адаптированы для пассажиров на инвалидных колясках. Небольших домашних животных можно перевозить в специальных переносках

В сильный дождь верхняя открытая палуба может быть временно закрыта

Сохраняйте билет до конца срока его действия

Если выбрана аудиопрогулка по Готическому кварталу