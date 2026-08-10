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Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом

Объехать город по двум маршрутам + при желании исследовать Готический квартал пешком
Познакомьтесь с Барселоной на двухэтажном автобусе-кабриолете с аудиогидом на русском языке. Два маршрута объединяют шедевры Гауди, Монжуик, побережье, Тибидабо и стадион ФК «Барселона». Выходите там, где хочется задержаться, и продолжайте путь на следующем автобусе.

А билет с аудиопрогулкой по Готическому кварталу проведёт вас туда, куда можно попасть только пешком.
Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом

Описание билета

В одном билете два маршрута: красный и синий.

Красный маршрут начинается на площади Каталонии и проходит через центральные и приморские районы Барселоны. Среди главных остановок:

  • Дом Бальо и Фонд Антони Тапиеса
  • площадь Испании, Кайшафорум и павильон Миса ван дер Роэ
  • Испанская деревня и Национальный музей искусства Каталонии
  • Олимпийское кольцо, Фонд Жоана Миро и канатная дорога Монжуик
  • памятник Колумбу и бульвар Ла Рамбла
  • Олимпийский порт, пляжи Богатель и Нова-Мар-Белла
  • Побленоу, башня Глориес, Саграда Фамилия и Триумфальная арка

Вы узнаете, как Всемирная выставка и Олимпийские игры изменили Монжуик, на каком городском пляже лучше всего купаться и как Барселона преобразила бывшие промышленные кварталы.

Синий маршрут объединяет знаковые здания каталонского модернизма и районы вдали от побережья:

  • проспект Грасиа и Дом Мила
  • модернистский комплекс Сан-Пау
  • парк Гуэль
  • Голубой трамвай и Тибидабо
  • Саррия и монастырь Педральбес
  • Королевский дворец и павильоны Гуэля
  • стадион ФК «Барселона»
  • районы Лес-Кортс, Эшампле и Сант-Антони

Аудиогид коротко расскажет о зданиях Антонио Гауди, чтобы вы могли решить, где выйти и что осмотреть подробнее. Вы также узнаете, как проспект Грасиа стал самой дорогой улицей Испании и почему испанцы так здорово играют в футбол.

Аудиопрогулка по Готическому кварталу (если выбрана соответствующая категория билета)
После поездки вы самостоятельно исследуете улочки в историческом центре, куда автобус не может заехать. Удобная навигация в смартфоне подскажет, как не заблудиться и увидеть всё самое интересное:

  • Кафедральный собор Святой Евлалии
  • Королевская площадь
  • площадь Святого Иакова
  • древнеримские стены
  • Еврейский квартал
  • мост Епископа
  • старейшие улицы и скрытые уголки Барселоны

На прогулке вы узнаете, как город вырос из римской колонии, почему Готический квартал не настолько средневековый, каким кажется, где заседала инквизиция и проходили публичные казни, а также где жили барселонские аристократы.

Организационные детали

  • Билет действует 24 или 48 часов и позволяет свободно выходить и снова садиться на автобусы обеих линий. На двух маршрутах — более 30 остановок рядом с основными достопримечательностями
  • В автобусе работает аудиогид на 16 языках, включая русский, и бесплатный Wi-Fi
  • Пассажирам предоставляются скидки в некоторых музеях, ресторанах и магазинах
  • Автобусы курсируют круглый год, кроме 1 января и 25 декабря. Первый рейс отправляется в 9:00, последний — с площади Каталонии в 19:00. Обычный интервал движения — около 20 минут, но он может меняться в зависимости от сезона, пробок и городских мероприятий
  • Автобусы адаптированы для пассажиров на инвалидных колясках. Небольших домашних животных можно перевозить в специальных переносках
  • В сильный дождь верхняя открытая палуба может быть временно закрыта
  • Сохраняйте билет до конца срока его действия

Если выбрана аудиопрогулка по Готическому кварталу

  • Это самостоятельная экскурсия без сопровождения гида
  • Полная оплата проходит на Трипстере, на месте ничего доплачивать не нужно
  • Через 3–7 минут после оплаты на электронную почту придут ссылки и инструкция по активации
  • Нужно скачать приложение для iOS или Android, активировать покупку и следовать маршруту на карте
  • Аудиогид можно использовать в любой удобный день и время без ограничений

ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
24 ч (детский 4-12 лет)€18
48 ч + аудиогид по Готическому кварталу€54
48 ч (взрослый 13+ лет)€44
48 ч (детский 4-12 лет)€23
24 ч (взрослый 13+ лет)€33
24 ч + аудиогид по Готическому кварталу€43
48 ч (65+ лет)€39
24 ч (65+ лет)€28
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии (Plaça de Catalunya)
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 222 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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