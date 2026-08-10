Барселона в рашем ритме: билет на автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом

А билет с аудиопрогулкой по Готическому кварталу проведёт вас туда, куда можно попасть только пешком.
Описание билета
В одном билете два маршрута: красный и синий.
Красный маршрут начинается на площади Каталонии и проходит через центральные и приморские районы Барселоны. Среди главных остановок:
- Дом Бальо и Фонд Антони Тапиеса
- площадь Испании, Кайшафорум и павильон Миса ван дер Роэ
- Испанская деревня и Национальный музей искусства Каталонии
- Олимпийское кольцо, Фонд Жоана Миро и канатная дорога Монжуик
- памятник Колумбу и бульвар Ла Рамбла
- Олимпийский порт, пляжи Богатель и Нова-Мар-Белла
- Побленоу, башня Глориес, Саграда Фамилия и Триумфальная арка
Вы узнаете, как Всемирная выставка и Олимпийские игры изменили Монжуик, на каком городском пляже лучше всего купаться и как Барселона преобразила бывшие промышленные кварталы.
Синий маршрут объединяет знаковые здания каталонского модернизма и районы вдали от побережья:
- проспект Грасиа и Дом Мила
- модернистский комплекс Сан-Пау
- парк Гуэль
- Голубой трамвай и Тибидабо
- Саррия и монастырь Педральбес
- Королевский дворец и павильоны Гуэля
- стадион ФК «Барселона»
- районы Лес-Кортс, Эшампле и Сант-Антони
Аудиогид коротко расскажет о зданиях Антонио Гауди, чтобы вы могли решить, где выйти и что осмотреть подробнее. Вы также узнаете, как проспект Грасиа стал самой дорогой улицей Испании и почему испанцы так здорово играют в футбол.
Аудиопрогулка по Готическому кварталу (если выбрана соответствующая категория билета)
После поездки вы самостоятельно исследуете улочки в историческом центре, куда автобус не может заехать. Удобная навигация в смартфоне подскажет, как не заблудиться и увидеть всё самое интересное:
- Кафедральный собор Святой Евлалии
- Королевская площадь
- площадь Святого Иакова
- древнеримские стены
- Еврейский квартал
- мост Епископа
- старейшие улицы и скрытые уголки Барселоны
На прогулке вы узнаете, как город вырос из римской колонии, почему Готический квартал не настолько средневековый, каким кажется, где заседала инквизиция и проходили публичные казни, а также где жили барселонские аристократы.
Организационные детали
- Билет действует 24 или 48 часов и позволяет свободно выходить и снова садиться на автобусы обеих линий. На двух маршрутах — более 30 остановок рядом с основными достопримечательностями
- В автобусе работает аудиогид на 16 языках, включая русский, и бесплатный Wi-Fi
- Пассажирам предоставляются скидки в некоторых музеях, ресторанах и магазинах
- Автобусы курсируют круглый год, кроме 1 января и 25 декабря. Первый рейс отправляется в 9:00, последний — с площади Каталонии в 19:00. Обычный интервал движения — около 20 минут, но он может меняться в зависимости от сезона, пробок и городских мероприятий
- Автобусы адаптированы для пассажиров на инвалидных колясках. Небольших домашних животных можно перевозить в специальных переносках
- В сильный дождь верхняя открытая палуба может быть временно закрыта
- Сохраняйте билет до конца срока его действия
Если выбрана аудиопрогулка по Готическому кварталу
- Это самостоятельная экскурсия без сопровождения гида
- Полная оплата проходит на Трипстере, на месте ничего доплачивать не нужно
- Через 3–7 минут после оплаты на электронную почту придут ссылки и инструкция по активации
- Нужно скачать приложение для iOS или Android, активировать покупку и следовать маршруту на карте
- Аудиогид можно использовать в любой удобный день и время без ограничений
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|24 ч (детский 4-12 лет)
|€18
|48 ч + аудиогид по Готическому кварталу
|€54
|48 ч (взрослый 13+ лет)
|€44
|48 ч (детский 4-12 лет)
|€23
|24 ч (взрослый 13+ лет)
|€33
|24 ч + аудиогид по Готическому кварталу
|€43
|48 ч (65+ лет)
|€39
|24 ч (65+ лет)
|€28