2 часа
Квест
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
2 часа
Аудиогид
Музей MOCO: Аудио тур БЕЗ билета
Начало: C/ de Montcada, 25, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
1 час
Аудиогид
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: В музее MOCO
«Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея»
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 15. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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