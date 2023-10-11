Аудиогиды и аудиоэкскурсии Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Барселоне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Музей MOCO: Аудио тур БЕЗ билета
Пешая
2 часа
Аудиогид
Музей MOCO: Аудио тур БЕЗ билета
Начало: C/ de Montcada, 25, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Аудиогид по музею МОСО
1 час
Аудиогид
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: В музее MOCO
«Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея»
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х
    читать дальше

    часов, так как останавливались для фото и заходили на местные уличные рынки и магазинчики по пути ☺️. Рекомендую! И ксстати, озвучка это отдельный жирный плюс, просто улыбнула и за неё отдельные 5*!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны
  2. Музей MOCO: Аудио тур БЕЗ билета
  3. Аудиогид по музею МОСО
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Дом Бальо
  4. Саграда Фамилия
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 15. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам