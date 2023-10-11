Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Барселоне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 2 часа Квест Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны Начало: Plaça de Catalunya, 4 - Площадь Каталонии «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время € 10 за человека Пешая 2 часа Аудиогид Музей MOCO: Аудио тур БЕЗ билета Начало: C/ de Montcada, 25, Ciutat Vella, 08003 Barcelona «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» € 15 за человека 1 час Аудиогид Аудиогид по музею МОСО Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате Начало: В музее MOCO «Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея» € 15 за человека Другие экскурсии Барселоны Последние отзывы на экскурсии А Анна Агент 007: детективный аудио-квест в сердце Барселоны читать дальше часов, так как останавливались для фото и заходили на местные уличные рынки и магазинчики по пути ☺️. Рекомендую! И ксстати, озвучка это отдельный жирный плюс, просто улыбнула и за неё отдельные 5*! Отличная экскурсия, нам очень понравилось, весело и необычно увидеть красивые места Барселоны) в удобном режиме. У нас заняло около 3х

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Аудиогиды»

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