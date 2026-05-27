Эпоха с 13 и по 21 век станет цельным рассказом — о том, как бурлеск, ночная жизнь и публичные дома повлияли на культуру, экономику и характер города.
Поговорим о страсти, церкви, политике и искусстве, о том, что скрывается за фасадами старых кварталов — и почему эта история так важна для понимания Барселоны.
Описание экскурсии
Мы пройдём по улочкам Старого города, где рождалась ночная жизнь Барселоны — от средневековых публичных домов до кабаре. Заглянем в переулки Раваля и Готического квартала.
И я расскажу:
- как желания, власть и деньги формировали Барселону на протяжении 7 веков
- почему бордели и кабаре были частью городской экономики
- как эротика и бурлеск повлияли на культурную идентичность города
- зачем церковь контролировала публичные дома
- какие художники, поэты и политики были завсегдатаями кабаре
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — €20 за каждого.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Раваль
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 700 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
