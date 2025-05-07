читать дальше

организована гибко и влёт модерировалась под мои интересы и запросы. По пути следования заходили во все двери, где хотелось побывать. Если вы ждете от вашего гида общения по теме в легком ключе, неожиданных и эпотажных фактов о Барселоне и ее жителях, повествования в духе сказочных сюжетов и легенд, мистики, иронии, юмора и любопытных наблюдений за горожанами, то вам сюда. Отдельно отмечу, что Елена знающий и ответственный гид, что важно, если вы хотите на время отпустить ситуацию, отдохнуть и расслабиться. Спасибо за экскурсию и прогулку, Елена!