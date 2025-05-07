Мои заказы

Экскурсии и развлечения в Барселоне для взрослых

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Барселоне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Начало: На площади Каталония
10 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Монастырь Монсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны
Увидеть Чёрную Мадонну, загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии (18+)
«По пути будет несколько остановок для дегустации вкуснейшего напитка (только для путешественников 18+
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
€390 за всё до 4 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Познакомьтесь с богемной Барселоной через её коктейльные бары и увлекательные истории. Погрузитесь в атмосферу искусства и гастрономии
Начало: На площади Correos
12 сен в 17:00
14 сен в 17:00
€160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2025
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает все уголки, где бывал Пикассо. И изюминкой для любителей ФК «Барселона» станет магазин Круиффа (там есть то, чего нет в официальных магазинах Барсы).
  • Е
    Елена
    26 ноября 2024
    Коктейли и истории на закуску (18+)
    Все было неожиданно здорово! Лиля большая умница,спортсменка,красавица..,показала места,которые сами не нашли бы или не обратили бы внимание. За что спасибо
    ей большое. Время пролетело очень быстро. И это не смотря на то,что до обеда были на другой экскурсии,подустали,конечно. Но Лиля увлекла,отвлекла и с любовью к городу показала нам интересные местечки. Заказывайте эту экскурсию,не пожалеете.

  • М
    Марианна
    19 ноября 2024
    Коктейли и истории на закуску (18+)
    Лиле огромное спасибо! Все было супер! Hot recommendation!
  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Елена отлично знает историю Барселоны, с ней можно поговорить на любые темы!
    Мы достаточно много всего посмотрели в старом городе, попробовали вкусные закуски, выпили коктейли в интересных местах!
    Мы хорошо провели время! ❤️
  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Коктейли и истории на закуску (18+)
    Я заказал сразу два тура с Лилией и ни разу не пожалел. Коктейльный тур классно сочетает в себе историю города,
    достопримечательности нескольких районов и классные бары с коктейлями. Мы посетили в итоге 4 бара. Понравилось, что Лилия очень гибкая и адаптировала тур с учетом моих пожеланий. А еще она нереальный собеседник и знает много о городе.

  • В
    Виктория
    29 марта 2024
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Елена замечательный гид, который отлично знает историю города и очень его любит. Время с ней пролетело не заметно. Она показала
    нам очень много достопримечательностей, мы также посетили с ней просто чудные и вкусные ресторанчики. Елена также дала множество советов, куда можно сходить, чтобы лучше узнать Барселону. Помогла купить билеты на танец фламенко и зарегистрировать ресторан после шоу. Очень душевный и легкий человек!

  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Экскурсия - огонь! Прогулка по лабиринтам старого города на пять часов пролетела весело. Елена прекрасный гид и рассказчик. Экскурсия была
    организована гибко и влёт модерировалась под мои интересы и запросы. По пути следования заходили во все двери, где хотелось побывать. Если вы ждете от вашего гида общения по теме в легком ключе, неожиданных и эпотажных фактов о Барселоне и ее жителях, повествования в духе сказочных сюжетов и легенд, мистики, иронии, юмора и любопытных наблюдений за горожанами, то вам сюда. Отдельно отмечу, что Елена знающий и ответственный гид, что важно, если вы хотите на время отпустить ситуацию, отдохнуть и расслабиться. Спасибо за экскурсию и прогулку, Елена!

  • В
    Вилена
    18 сентября 2023
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Елена это не просто интересный рассказчик, но и кладезь глубоких знаний на любую тему по ходу экскурсии. Сказать что я
    довольна - мало, Елена гениальный экскурсовод и я рекомендую провести не забываемые экскурсии только с ней. Спасибо вам большое Елена. Да, и ресторан, что вы рекомендовала посетить по нашей просьбе, был супер.

  • Ж
    Жанна
    23 июня 2023
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Экскурсия, проведенная Еленой очень понравилась! Это мое далеко не первое посещение Барселоны, были на разных экскурсиях, но в этот раз
    я узнала много нового, много интересных фактов, городских легенд). Маршрут составлен очень грамотно, не дежурными тропами. Елена - очень хороший рассказчик, чувствуется, что человек любит Барселону, Испанию, знает историю страны и города. Так как экскурсия была тет-а-тет, успели пройти весь маршрут и посидеть в хороших кафе. В общем, время пролетело незаметно! На следующий день воспользовалась советом Елены по посещению ресторанчика с морепродуктами, ммммм… вкусно☺️
    Советую всем, кто хочет провести время в Барселоне интересно, познавательно, брать экскурсии с Еленой, не пожалеете точно!!!

  • Т
    Тимофей
    13 октября 2022
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Экскурсия была очень интересная! Елена рассказывает не только про архитектуру и историю, но и про жизнь каталонцев. Это очень увлекает. Вкусные паузы действительно вкусные:)
    Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • М
    Марина
    19 ноября 2021
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Это была лучшая экскурсия! Елена профессионал своего дела. 8 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно. Идеальный формат - неспешная прогулка по
    городу сопровождается историческими фактами, городскими легендами, интересными историями. Все это подаётся в таком стиле, словно гуляешь со старым приятелем, который легко и просто рассказывает о любимом городе. Особую прелесть придают остановки в кафешках на чашечку кофе с вкуснейшими чуррос, бокал пива с пинчос. Вот реально ощущение, что гуляешь с приятелем. Елена очень приятный человек, с которым интересно и приятно общаться не только на экскурсионные темы, но и просто поболтать на отвлеченные темы, о повседневной жизни.
    Нам очень понравился такой историко-гастрономический формат экскурсии.

  • O
    Olga
    13 февраля 2020
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Советуем всем для знакомства с Барселоной начать с этой экскурсии. Елена отличный рассказчик, коротко, содержательно и по существу!!
  • A
    Alexandra
    9 ноября 2019
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Лене большое спасибо за интереснейшую экскурсию и прекрасное человеческое отношение. Обязательно еще раз вернемся в Барселону.
  • А
    Александр
    2 сентября 2019
    Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
    Елена, даёт именно то что вы хотите получить от экскурсии. Без спешки, напряга и суеты. Показала готический квартал во всей
    его красе и изнутри, узнали много интересного, зашли именно туда куда хотелось. Попробовали традиционные напитки и блюда. Одним словом все было СУПЕР! Получили массу удовольствия и впечатлений. Рекомендую.

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 390. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Только для взрослых», 32 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь