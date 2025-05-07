Индивидуальная
до 6 чел.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Начало: На площади Каталония
10 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монсеррат и винный дом Торрес - из Барселоны
Увидеть Чёрную Мадонну, загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии (18+)
«По пути будет несколько остановок для дегустации вкуснейшего напитка (только для путешественников 18+)»
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Коктейли и истории на закуску (18+)
Познакомьтесь с богемной Барселоной через её коктейльные бары и увлекательные истории. Погрузитесь в атмосферу искусства и гастрономии
Начало: На площади Correos
12 сен в 17:00
14 сен в 17:00
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 мая 2025Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает все уголки, где бывал Пикассо. И изюминкой для любителей ФК «Барселона» станет магазин Круиффа (там есть то, чего нет в официальных магазинах Барсы).
- ЕЕлена26 ноября 2024Все было неожиданно здорово! Лиля большая умница,спортсменка,красавица..,показала места,которые сами не нашли бы или не обратили бы внимание. За что спасибо
- ММарианна19 ноября 2024Лиле огромное спасибо! Все было супер! Hot recommendation!
- ЕЕлена20 октября 2024Елена отлично знает историю Барселоны, с ней можно поговорить на любые темы!
Мы достаточно много всего посмотрели в старом городе, попробовали вкусные закуски, выпили коктейли в интересных местах!
Мы хорошо провели время! ❤️
- ААлександр21 августа 2024Я заказал сразу два тура с Лилией и ни разу не пожалел. Коктейльный тур классно сочетает в себе историю города,
- ВВиктория29 марта 2024Елена замечательный гид, который отлично знает историю города и очень его любит. Время с ней пролетело не заметно. Она показала
- ЕЕлена22 марта 2024Экскурсия - огонь! Прогулка по лабиринтам старого города на пять часов пролетела весело. Елена прекрасный гид и рассказчик. Экскурсия была
- ВВилена18 сентября 2023Елена это не просто интересный рассказчик, но и кладезь глубоких знаний на любую тему по ходу экскурсии. Сказать что я
- ЖЖанна23 июня 2023Экскурсия, проведенная Еленой очень понравилась! Это мое далеко не первое посещение Барселоны, были на разных экскурсиях, но в этот раз
- ТТимофей13 октября 2022Экскурсия была очень интересная! Елена рассказывает не только про архитектуру и историю, но и про жизнь каталонцев. Это очень увлекает. Вкусные паузы действительно вкусные:)
Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ММарина19 ноября 2021Это была лучшая экскурсия! Елена профессионал своего дела. 8 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно. Идеальный формат - неспешная прогулка по
- OOlga13 февраля 2020Советуем всем для знакомства с Барселоной начать с этой экскурсии. Елена отличный рассказчик, коротко, содержательно и по существу!!
- AAlexandra9 ноября 2019Лене большое спасибо за интереснейшую экскурсию и прекрасное человеческое отношение. Обязательно еще раз вернемся в Барселону.
- ААлександр2 сентября 2019Елена, даёт именно то что вы хотите получить от экскурсии. Без спешки, напряга и суеты. Показала готический квартал во всей
