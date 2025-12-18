Мои заказы

Большая обзорная экскурсия на авто по Барселоне

Исследуйте Барселону на увлекательной обзорной экскурсии, где вы узнаете о древних Иберах, фламенко и тайнах местных знаменитостей, таких как Гауди и Пикассо.

Перемещаясь между ключевыми достопримечательностями на автомобиле и пешком, вы посетите Монтжуик, Готический квартал и Тибидабо, погружаясь в богатую историю и культуру города.
Описание экскурсии

Погружение в Барселону: история, культура и архитектура На большой обзорной экскурсии по Барселоне вы узнаете о жизни древних Иберов, происхождении фламенко и таких символах, как «Чупа-Чупс» и обычная швабра. Погрузитесь в историю Реконкисты, культурные нюансы Каталонии и интересные факты о знаменитостях, таких как Антонио Гауди и Пабло Пикассо. Мы будем гулять по конкретным локациям пешком, а между районами города — с опытным водителем на авто. Посетим Монтжуик, Готический квартал, Саграду Фамилию и другие знаковые места Барселоны. Я рекомендую бронировать пятичасовой тур — в этом случае мы успеем не только посетить все самые главные достопримечательности бывшей столицы Испании, но и попробовать мегаполис «на вкус», останавливаясь на дегустационные «пит-стопы»: самые вкусные круассаны Испании, Кава, тапас, туррон, сыр и хамон. По желанию в процессе я снимаю видео, фото и монтирую рилс! Важная информация:
  • По желанию в процессе я снимаю видео, фото и монтирую рилс.
  • Длительность экскурсии — от 3 часов. Стоимость одного часа — 100€.
  • Если вы уже не в первый раз в Барселоне и хотите посмотреть что-то новое — предложу вам индивидуальный маршрут для «бывалых».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монтжуик
  • Порт
  • Готический квартал
  • Эшампле
  • Баррио Борн
  • Тибидабо
  • Сьютаделья
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Аренда легкового автомобиля: 50€/час
  • Аренда микроавтобуса MERCEDES V (+4 чел.): 100€/час
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
  • Технические незначительные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • По желанию в процессе я снимаю видео, фото и монтирую рилс
  • Длительность экскурсии - от 3 часов. Стоимость одного часа - 100€
  • Если вы уже не в первый раз в Барселоне и хотите посмотреть что-то новое - предложу вам индивидуальный маршрут для «бывалых»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

