4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ознакомительная обзорная экскурсия по Барселоне
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона с высоты птичьего полёта - самые красивые виды на город
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Начало: Отель клиента
Расписание: С 9 утра в любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монтжуик»
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