Монтжуик – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Монтжуик» в Барселоне на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Ознакомительная обзорная экскурсия по Барселоне
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ознакомительная обзорная экскурсия по Барселоне
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Барселона с высоты птичьего полёта - самые красивые виды на город
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона с высоты птичьего полёта - самые красивые виды на город
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Пешая
На машине
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
Начало: Отель клиента
Расписание: С 9 утра в любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монтжуик»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ознакомительная обзорная экскурсия по Барселоне
  2. Барселона с высоты птичьего полёта - самые красивые виды на город
  3. Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Монтжуик" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 300.
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