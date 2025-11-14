Исследуйте Барселону с моря на комфортабельной парусной яхте со шкипером! Полюбуйтесь живописным видом города днем или вечером, на ваш выбор, наслаждаясь вкусными тапас, вино и шампанским.
Описание водной прогулкиВо время морской прогулки вы увидите одни из самых роскошных частных яхт Средиземного моря, которые пришвартованы в One Ocean Marina в Порт-Велле, пройдете мимо знаменитого торгового центра Maremagnum, построенного на причале, и осмотрите знаменитую статую Христофора Колумба. Полюбуетесь зданием Всемирного торгового центра, прежде чем ваш корабль возьмет курс на северный вход в порт Барселоны. А после прокатитесь под самым большим подъемным мостом в Испании, который дает доступ к одному из важнейших торговых портов Средиземного моря. Как только вы выйдете из гавани, паруса будут подняты, и вы поплывете вдоль побережья Барселоны, чтобы насладиться невероятными видами города. Посмотрите на такие достопримечательности, как современный отель W, пляж Барселонета, замок Монжуик, Олимпийские башни и Саграда Фамилия, увидите всё с совершенно нового ракурса. Увидите гору Тибидабо, которая обрамляет город. Насладитесь ощущением открытого моря и почувствуете соленый бриз, попробуете вкуснейшие местные деликатесы и испанское вино с каталонской кавой. Важная информация:
- Обратите внимание, дневные экскурсии проводятся до 16:30, начало вечерней экскурсии в зимний период (с ноября) — с 16:30.
- Возьмите солнцезащитные очки и крем;
- Экскурсия не подходит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- Брать на борт домашних животных запрещается.
Ежедневно, согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средиземное море
- Пляж Барселонета
- Замок Монжуик
- Олимпийские башни
- Саграда Фамилия
- Гора Тибидабо
Что включено
- Прогулка на парсуной лодке с капитаном и всем необходимым бортовым оборудованием
- Одеяла (зимний сезон), музыка на борту
- Полная страховка для всех пассажиров
- Закуски и напитки.
Место начала и завершения?
Meet at Moll de la Marina, 12, 08005 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, дневные экскурсии проводятся до 16:30, начало вечерней экскурсии в зимний период (с ноября) - с 16:30
- Возьмите солнцезащитные очки и крем
- Экскурсия не подходит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- Брать на борт домашних животных запрещается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Завтра в 18:30
15 ноя в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от €120 за человека
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 17:00
16 ноя в 17:00
от €120 за человека