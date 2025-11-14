Не упустите возможность попасть на фотосессию с профессиональным фотографом в рамках вдохновляющей пешеходной экскурсии по самым фотогеничным местам Барселоны.
Вы не только насладитесь красотой города, но и увезете домой эффектные фотографии, сделанные на фоне топовых достопримечательностей города.
Вы не только насладитесь красотой города, но и увезете домой эффектные фотографии, сделанные на фоне топовых достопримечательностей города.
Описание фото-прогулкиОсмотрите самые живописные достопримечательности Барселоны, пока профессиональный фотограф делает ваши фотографии! С гидом вы встретитесь рано утром, чтобы насладиться красотой этого города, когда город еще пуст, а свет идеально подходит для красивых фотографий. В ходе прогулки узнаете немало интересного о Барселоне, погрузитесь в историю и культуру города, исследуете его памятники и захватывающие дух места. Сперва вы вместе с гидом сделаете фото у самых знаменитых достопримечательностей исторического центра Барселоны, а затем отправитесь на метро к храму Саграда Фамилия. Если вы выберете 4-часовую экскурсию, у вас будет свободное время на посещение храма и перекус. После вы встретитесь с гидом в парке Гуэль, у входа в Эль-Кармель, где после фотосессии ваша экскурсия завершится. Важная информация:
- Обратите внимание, что все участники пешеходной экскурсии должны заплатить полную стоимость, даже если вас не будут фотографировать;
- Максимальный размер группы на экскурсии — 6 человек.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Барселоны
- Готический квартал Барселоны
- Парк Сьютаделья
- Триумфальная арка
- Саграда Фамилия
- Парк Гуэля
- Храм Святого Семейства
Что включено
- Фотосессия в самых живописных местах Барселоны с профессиональным фотографом
- Вход в парк Гуэль (вариант на целый день)
- 25 фотографий высокого разрешения за сеанс (1 человек) /n35 фотографий высокого разрешения за сеанс (2 человека) /n40 фотографий высокого разрешения за сеанс (3 человека) /n45 фотографий высокого разрешения за сеанс (4 человека) /n50 фотографий высокого разрешения за сеанс (5 человек) /n55 фотографий высокого разрешения за сеанс (6 человек).
Что не входит в цену
- Встреча и высадка в отеле
- 1 поездка на метро
- Входной билет в Саграда Фамилия
- Еда и напитки
- RAW-файлы.
Место начала и завершения?
Meet at Pla de la Seu, s/n, 08002 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание, что все участники пешеходной экскурсии должны заплатить полную стоимость, даже если вас не будут фотографировать
- Максимальный размер группы на экскурсии - 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.