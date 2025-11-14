Мои заказы

Фото-экскурсия по самым живописным местам Барселоны

Не упустите возможность попасть на фотосессию с профессиональным фотографом в рамках вдохновляющей пешеходной экскурсии по самым фотогеничным местам Барселоны.

Вы не только насладитесь красотой города, но и увезете домой эффектные фотографии, сделанные на фоне топовых достопримечательностей города.
Фото-экскурсия по самым живописным местам Барселоны
Фото-экскурсия по самым живописным местам Барселоны
Фото-экскурсия по самым живописным местам Барселоны

Описание фото-прогулки

Осмотрите самые живописные достопримечательности Барселоны, пока профессиональный фотограф делает ваши фотографии! С гидом вы встретитесь рано утром, чтобы насладиться красотой этого города, когда город еще пуст, а свет идеально подходит для красивых фотографий. В ходе прогулки узнаете немало интересного о Барселоне, погрузитесь в историю и культуру города, исследуете его памятники и захватывающие дух места. Сперва вы вместе с гидом сделаете фото у самых знаменитых достопримечательностей исторического центра Барселоны, а затем отправитесь на метро к храму Саграда Фамилия. Если вы выберете 4-часовую экскурсию, у вас будет свободное время на посещение храма и перекус. После вы встретитесь с гидом в парке Гуэль, у входа в Эль-Кармель, где после фотосессии ваша экскурсия завершится. Важная информация:
  • Обратите внимание, что все участники пешеходной экскурсии должны заплатить полную стоимость, даже если вас не будут фотографировать;
  • Максимальный размер группы на экскурсии — 6 человек.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор Барселоны
  • Готический квартал Барселоны
  • Парк Сьютаделья
  • Триумфальная арка
  • Саграда Фамилия
  • Парк Гуэля
  • Храм Святого Семейства
Что включено
  • Фотосессия в самых живописных местах Барселоны с профессиональным фотографом
  • Вход в парк Гуэль (вариант на целый день)
  • 25 фотографий высокого разрешения за сеанс (1 человек) /n35 фотографий высокого разрешения за сеанс (2 человека) /n40 фотографий высокого разрешения за сеанс (3 человека) /n45 фотографий высокого разрешения за сеанс (4 человека) /n50 фотографий высокого разрешения за сеанс (5 человек) /n55 фотографий высокого разрешения за сеанс (6 человек).
Что не входит в цену
  • Встреча и высадка в отеле
  • 1 поездка на метро
  • Входной билет в Саграда Фамилия
  • Еда и напитки
  • RAW-файлы.
Место начала и завершения?
Meet at Pla de la Seu, s/n, 08002 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание, что все участники пешеходной экскурсии должны заплатить полную стоимость, даже если вас не будут фотографировать
  • Максимальный размер группы на экскурсии - 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Пешком по Барселоне
Пешая
6 часов
529 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне